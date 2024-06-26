马国三个月拦下106个电子垃圾集装箱

（巴生综合讯）发达国家偷偷将电子垃圾运往马来西亚倾倒的情况日益严重，马国政府拦截的这类集装箱激增两倍，去年全年发现47个，而今年上半年就已截获140个。

马国政府不满发达国家的废料处理公司打着“可持续处理电子废料”（e-waste）的幌子，却把电子垃圾运到发展中国家丢弃。

天然资源及环境永续部长聂纳兹米星期三（6月26日）带领媒体到雪兰莪巴生港检查两个来自美国的电子垃圾集装箱。

聂纳兹米过后在记者会透露，马国去年全年拦截47个装有电子垃圾的集装箱，其中38个已被送回来源国，其余九个正被调查。政府今年上半年拦截的140个电子垃圾集装箱，其中24个也已送返。

他指出，今年上半年拦截的140个电子垃圾集装箱中，就有106个是在今年3月21日至6月19日的三个月内截获。

天然资源及环境永续部属下的环境局在这三个月里与关税局合作，根据国际组织提供的情报，在全国多个港口检查了301个集装箱。当局最后在106个集装箱中发现来自发达国家的电子垃圾，其他集装箱装载的则是金属废料。

根据马国1993年签署的“控制危险废物越境转移及其处置公约”（或称“巴赛尔公约”），马国一旦查获这些跨境运送的受管制垃圾，就有权将这些垃圾送回来源国。