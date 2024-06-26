联合国：缅军继续从海外获取武器

（华盛顿综合电）联合国专家指出，尽管国际社会的孤立措施削弱了缅甸军政府购买军备镇压反对派的能力，但仍不足以阻断缅军从海外获得资金和武器的渠道。

联合国缅甸人权问题特别报告员安德鲁斯星期三（6月26日）在一份报告中说，截至今年3月，缅军政府进口了价值2亿5300万美元（约3亿4300万新元）的武器、军民两用技术，以及用于制造武器和设备的材料。

这比上一年减少了三分之一，而这主要归功于新加坡努力阻止当地公司援助缅军。报告追踪了缅军相关机构进行的采购，并指新加坡对缅出口已从2022财年的超过1亿1000万美元，减至略高于1000万美元。

安德鲁斯告诉路透社，这表明国际制裁及其他措施可影响缅军政府的补给能力，从而削弱军方发动袭击的能力，避免平民伤亡。

安德鲁斯去年曾发布报告说，缅军自2021年2月发动政变以来，从多国进口至少10亿美元的武器和其他物资。其中，俄罗斯和中国是主要的武器供应国，其他国家的企业也有较小规模的武器出售，包括新加坡、泰国及印度。

新加坡外交部当时回应说，就缅军对手无寸铁的平民使用致命武力，新加坡采取了原则立场，并将按联合国大会的决议，努力防止武器流入缅甸。

尽管新加坡减少对缅出口，但泰国却填补了这一缺口。安德鲁斯在最新报告中说，在泰国注册的公司于2023财年转让了价值1亿2000万美元的武器和相关材料给缅甸，比前一年的6000万美元高出一倍。