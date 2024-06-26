中国正式批准进口马国新鲜榴梿

（吉隆坡综合讯）中国即日起允许符合中方标准的马来西亚新鲜榴梿进口中国。业者指马国新鲜榴梿最快8月即可开始运往中国，但马国榴梿价格不会因此暴涨，因为当地榴梿种植地与产量近年来与日俱增。

中国总理李强上星期访问马国时，两国签署“马国鲜果榴梿输华植物检疫要求议定书”。中国海关总署接着在星期一（6月24日）宣布，即日起允许符合七项要求的马国新鲜榴梿进口中国。

中方的七项要求包括输华榴梿的果园和包装厂，都必须向马国农业与粮食安全部审核备案，并由中国海关总署批准注册。输华榴梿的加工、包装、储藏和装运过程，必须由马国官员负责检疫监管。

农业及粮食安全部长莫哈末沙布星期三（6月26日）说，联邦农业销售局（FAMA）接下来将与乡区榴梿园主协商，并助他们出口新鲜榴梿到中国。

莫哈末沙布说，中国对榴梿的需求很高，马国除了猫山王和黑刺等顶级榴梿，乡区优质榴梿也将出口到中国。

彭亨果农公会会长叶秋德告诉《星洲日报》，中方批准进口马国新鲜榴梿后，马国业者最快能在8月开始将新鲜榴梿运往中国。

他说，许多榴梿业者近年来在吉兰丹州和彭亨州大规模种植榴梿，这些面积动辄数千甚至数万英亩的榴梿园，目前都已进入初步生产阶段，因此预料接下来将有大量榴梿进入市场。

换言之，即使到时马国新鲜榴梿开始出口到中国，马国本地消费和运往新加坡的榴梿预料影响不大，价格也不会明显波动。

不过，劳勿种植人公会主席许观兴认为，猫山王榴梿是最受中国民众欢迎的榴梿，如果大量新鲜猫山王榴梿运往中国，留给马国市场的猫山王将因供不应求而涨价。

中国进口量占全球榴梿年产量超过八成

中国是全球最大榴梿进口国，进口量占全球榴梿年产量超过八成。中国在2019年批准泰国新鲜榴梿进口，接着在2022年与去年接连批准进口越南与菲律宾的新鲜榴梿。

中国在2011年5月批准进口马国的冷冻带籽和去籽榴莲果肉及果泥，2018年批准进口马国速冻榴梿，但一直不批准进口马国新鲜榴梿。

中国是马国榴梿的最大出口市场，马国2022年向全球出口的水果总值20亿1000万令吉（约5亿8143万新元），榴梿占58.6%或11亿4000万令吉。其中8亿8700万令吉或78%的榴梿是出口到中国。