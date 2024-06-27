跨越马泰老中 亚细安特快列车双向发车

（八打灵再也综合讯）跨越马来西亚、泰国、老挝和中国的亚细安特快列车正式双向发车，马国希望以此开辟全新的贸易路线，加强与中国和亚细安国家之间的互联互通。

马来亚铁道公司（KTMB）推出的亚细安特快列车（ASEAN Express）星期四（6月27日）启动双向通车，马国和中国同步为首趟列车举行发车仪式，并进行现场连线。

亚细安特快列车的路线为马国经济最发达的雪兰莪州、泰国首都曼谷、老挝首都万象，以及中国重要中心城市之一的重庆。首趟从雪州双溪威站出发的货运列车，载着48个标准集装箱的农产品、食品和生活用品开往中国；从重庆江津小南垭站出发的列车载着40个标准集装箱的化工原料开往马国。

马国交通部长陆兆福当天为列车主持挥旗礼时说，亚细安特快列车与一带一路倡议的目标一致，即促进区域经济融合及强化物流供应链。

他指出，亚细安特快列车通过内陆港口通关，从马国运货到中国重庆仅需九天，比起海运所需的14天至21天来得短，也可减少20％的运输成本。“运输时间缩短将为企业开拓新市场，尤其是农业领域。”

马来西亚交通部长陆兆福（手拿青旗者）星期四（6月27日）为首趟从马国雪兰莪州开往中国重庆的亚细安特快列车主持挥旗礼。（马新社）

陆兆福说，根据初步估计，共有约2万个中国和亚细安市场的货柜将通过铁路运输。他认为，马国与中国、泰国和老挝的铁路机构合作，不仅能促进货运流通，推动经济增长，也可加强亚细安国家之间的贸易关系。

马来亚铁道公司发文告说，目前亚细安特快列车每星期有两趟，公司计划逐步增加班次至每日一趟。

据新华社报道，当天的列车是西部陆海新通道首趟跨越中老泰马四国，并全程采用铁路运输双向对开的国际货运班列，也是西部陆海新通道自2023年12月中老泰班列开行后的进一步延伸和探索。

中国总理李强上星期访问马国时表明，中方愿和马方推进大型项目建设，包括研究让东海岸铁路计划（简称东铁）与中国老挝铁路，以及中国泰国铁路相连通，让泛亚铁路中心从构想成为现实。

对此，陆兆福星期四向媒体透露，李强已同意东铁衔接至泰国、老挝，以及中国昆明的计划。

陆兆福说：“马来西亚已开始与泰国接触，以便东铁日后可衔接泰国国家铁路公司的铁路网。目前，有关铁路大多数为单轨，且还未电动化。”