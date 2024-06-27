日本助菲建5G网络 提供中国技术替代方案

（东京讯）日本将在今年夏季开始协助菲律宾建设第五代移动通信技术网络，目标是在几年内投入使用。这是日本为印度太平洋地区基础设施提供中国技术替代方案的努力之一。

《日经新闻》星期四（6月27日）报道，日本外交部长上川洋子将在下个月访问东南亚期间，与菲律宾讨论这项援助计划。美国预计也会为这个项目提供资金。

目前，日本已和帕劳及柬埔寨签署了类似协议，并考虑也为印度尼西亚和越南建设第五代移动通信技术（5G）提供援助。

应对国家安全担忧 减少对中国依赖

近年来，中国以新兴国家和发展中国家为中心增设了5G基站。从5G基站的全球份额来看，中国华为大约占三成，中兴通讯占一成。日本希望加大对东南亚支援力度，促使本区域国家的通信基础设施摆脱对中国的依赖。

菲律宾是东南亚首个开通5G网络的国家。2019年菲律宾电信巨头环球电信公司启动全国第一个5G商用网络服务时，华为是它的核心设备供应商。

不过，一些技术分析师认为，中国电信设备容易受到网络攻击，可能导致敏感数据泄漏或关键基础设施关闭。美国此前出于国家安全考虑，已将中国设备排除在其5G网络之外。华盛顿还敦促盟友采取同样的应对措施。

据报道，日本对菲律宾的5G网络建设提供援助，正是为了应对同盟国在国家安全保障方面的担忧。

菲律宾邻近台湾，在地缘政治地位上处于第一岛链的战略位置。随着南中国海紧张局势加剧，日本一直致力于加强与菲律宾和其他印度太平洋国家的安全合作。

据报道，日本将通过这项援助计划，为菲律宾提供开放式无线接入网络（Open RAN）技术，让不同供应商提供的设备组合在一起运行，以降低提供5G服务的成本。5G基站首先会部署在菲律宾的城市地区，以测试覆盖范围及确认通信状况。

这项计划对于日本企业来说，是与菲律宾企业合作开展业务的机会。由日本主要的电信营运商NTT Docomo，和提供技术支持的科技公司日本电气（NEC）组成的开放式无线接入网络合资企业Orex SAI，预计将参与菲律宾的5G网络建设。

日本国内的5G网络服务这些年发展迅速。官方数据显示，截至2023年3月底，日本5G网人口覆盖率已达96.6%。