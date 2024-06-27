马国准备为猫山王榴梿申请专利

（亚罗士打综合讯）马来西亚政府准备为当地特有的的榴梿品种猫山王申请专利，让国际社会知道及认可这种优质农产品产自马国。

马国也计划在今年9月或10月，向中国出口新鲜榴梿，其中就包括广受中国民众喜爱的猫山王。

马国农业及粮食安全部长莫哈末沙布星期四（6月27日）出席吉打州慕达农业发展机构的活动后在记者会上说，考虑到猫山王在国际上非常受欢迎，政府认为有必要申请专利。“农业局和农粮部属下负责国际事务的单位将展开工作，为属于马来西亚的猫山王榴梿申请专利。”

马国上星期与中国签署了“马国鲜果榴梿输华植物检疫要求议定书”，农粮部因此鼓励马国业者大规模种植榴梿。

针对新鲜榴梿何时可开始输往中国，农粮部副部长亚瑟古律在另一场活动上告诉媒体，部门预计可在今年9月，或最迟10月开始出口新鲜榴梿到中国。

亚瑟古律说：“若顺利出口，（马国新鲜榴梿在中国的）价格会是在马来西亚的六倍。”

他也说，马国出产的榴梿不仅足以应付国内市场，也有余力出口，因此不会影响马国市场的供应。

马国2022年向全球出口的榴梿总值11亿4000万令吉（约3亿3000万新元），占马国同年水果出口总值的58.6%。中国是马国榴梿的主要出口市场，2022年出口至中国的榴梿总额达8亿8700万令吉。

此外，马国旅游促进局趁着这股“榴梿热”，推出榴梿园生态旅游配套，并放眼取得超过200万令吉的销售额。

马国旅游促进局副总监赛迪星期四在雪兰莪州武来岸的“2024年及2025年榴梿园生态旅游配套”推介礼上说，当局2022首次推出这项配套时，销售额仅10万令吉，隔年增至160万令吉，显示它越来越受欢迎。