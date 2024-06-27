小马可斯回应南中国海冲突：仅表达抗议不足 须采取更多措施

（马尼拉综合电）菲律宾已针对上星期与中国在南中国海发生冲突的事件向中国发出外交照会，不过，菲律宾总统小马可斯说，仅通过外交照会表达抗议并不足够，马尼拉有必要采取更多行动。

这是小马可斯首次明确地就中菲在南中国海的最新一轮冲突发表谈话。他星期四（6月27日）告诉记者：“我们已提出100多次的抗议，也采取了多种措施，但我们必须做的更多。”

不过，他没有进一步说明菲律宾还应该采取什么行动。

中菲船只6月17日在南中国海有争议的阿云津礁（中国称仁爱礁）发生碰撞。菲方指中国海警船故意冲撞，并手持武器及非法登上菲运补船，导致八名菲军人受伤，其中一人的拇指断裂。中方反驳，指菲运补船非法闯入马德雷山脉号所在的海域，危险靠近中方船只。北京坚称中国海警的执法行动“专业且克制”。

菲律宾此前多次公开谴责中国。小马可斯星期四强调，虽然此次冲突并非会触发《美菲共同防御条约》的武装攻击，但这仍是中国意图阻止菲方执行补给任务的一次“蓄意及非法行动”。

菲律宾外交部长马纳洛星期三（26日）说，菲律宾已就这次冲突向中国发出外交照会，并希望很快能通过两国早先建立的有关海事纠纷的双边磋商机制展开对话。

不会对中国投资者或游客实施任何限制

尽管南中国海局势紧张，但菲律宾社会经济规划部长巴利萨坎表明，不会对中国投资者或游客实施任何限制。

巴利萨坎也是菲律宾国家经济发展局负责人。他星期三出席东西方中心国际媒体会议时说，作为全球供应链的一部分，菲律宾会继续对外来投资保持开放，欢迎所有人，包括中国人以投资者和游客的身份到访菲律宾。

他还说，如果两国紧张局势加剧，将影响菲律宾的经济增长。他补充，过去三年，中国对菲律宾的外来直接投资有所下降，但这主要是全球趋势所致，并不是单纯的受到地缘政治因素影响。