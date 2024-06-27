印尼腾格尔族人祭祀求雨

（庞越路透电）印度尼西亚东爪哇的原住民腾格尔族每年都会庆祝卡萨达节，感谢上苍的护佑及祈求好运。今年，他们还祈求天降甘露，以便庄稼能有丰收。

信奉印度教的腾格尔族（Tenggerese）居住在东爪哇省庞越市（Probolinggo）附近的婆罗摩火山（Mount Bromo）一带。自古以来，他们都会在卡萨达节庆祝仪式上，带着蔬菜、水果、山羊、活鸡、钱财等贡品爬上山顶祭祀山神，祈求丰收和好运。

近年来，极端天气使得这个以务农为生的民族生活陷入困境，因此，卡萨达节的庆祝及祭祀活动也变得更加重要。他们向山神求雨，以便田地滋润肥沃，收成良好。

64岁的腾格尔族人阿西告诉路透社，他们种的包菜以前一年可以收成三次，但现在因为雨水变少，只能收成一次。

她说：“雨水不足，我们就没法再种下一季作物……田地一旦干枯，作物的根就再也长不出来了。”

住在婆罗摩火山一带的农民主要靠雨水和湖水灌溉田地，但天气干燥迫使依拉万（56岁）不得不将他两公顷的土豆田，改为种植利润较低，但无须大量水来灌溉的葱。

去年，厄尔尼诺天气现象持续时间比往年更长，影响了农作物生长，并加剧林火问题，令印尼多个地区，包括整个爪哇省经历了2019年以来最严重的旱季，农民损失惨重。