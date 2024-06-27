包括莫奈名画 刘特佐归还1.2亿美元一马资产

（纽约综合电）马来西亚通缉犯刘特佐与美国司法部达致协议，归还约1亿2000万美元（约1亿6300万新元）与一个马来西亚发展有限公司（简称一马公司）相关的资产给马国政府，以了结在美国因一马丑闻引发的民事充公诉讼。

这些资产据称是挪用一马资金所买，其中包括法国印象派大师莫奈（Claude Monet）和美国著名艺术家沃霍尔（Andy Warhol）的画作，以及位于法国巴黎的豪华公寓。

这是美国政府对一马案展开调查与诉讼以来，最新一次充公行动。此前，美国已充公刘特佐家族超过10亿美元的资产，包括一艘价值约1亿2000万美元的豪华游艇。

美国司法部星期三（6月26日）发文告说，洛杉矶地区联邦法官费雪星期一（24日）批准司法部与刘特佐方面达致的上述协议后，当局星期三展开了这项民事充公行动。这些涉嫌挪用一马公司约3500万美元购买的资产，将在被清算变现后归还给马国政府。

根据协议，刘特佐家族也同意交出在香港、新加坡与瑞士的房产及银行存款，总值约6700万美元。美国当局会在充公这些资产后，扣除其中约350万美元作为法律与手续费，然后将其余资产归还马国。

美国司法部指出，针对一马案的充公行动，是司法部历来规模最大的行动。美国至今已将超过15亿美元的一马资金归还给马国政府。

不过，美国司法部强调，上述充公协议不能豁免对任何相关组织或个人的刑事提控。2018年11月，司法部提控刘特佐及多名高盛集团前高管违反美国的《反海外贿赂法》。刘特佐是一马案的关键人物，他目前仍在逃，且下落不明。