土团党变节议员申请禁令不果 丹州能吉里须补选

（吉隆坡综合讯）马来西亚选举委员会宣布，吉兰丹能吉里州选区补选将在8月3日提名，8月17日投票。

这是首场因在野的土著团结党议员“变心不退党”而引发的补选。下来其他变节议员，包括六名国会议员的选区是否也会悬空及补选，备受关注。

能吉里（Nenggiri）原任议员是土团党的莫哈末阿兹兹。他是去年10月至今年3月，陆续宣布支持首相安华的七名土团党议员之一。

土团党修改党章并撤销变节议员的党籍后，丹州议长莫哈末阿玛上星期宣布能吉里州议席悬空。莫哈末阿兹兹随后入禀吉隆坡高庭，寻求推翻土团党与丹州议长的决定，并要求法庭发出临时禁令，禁止选委会宣布补选日期。

吉隆坡高庭星期四（6月27日）驳回这项申请，认为即使补选，也无损莫哈末阿兹兹的权益，因为他仍能参选。高庭裁决后，选委会星期五（28日）宣布能吉里补选的提名及投票日期。

莫哈末阿兹兹也是丹州话望生区国会议员。除了他，土团党变节议员还包括霹雳州武吉甘当区国会议员赛阿布胡申、江沙区国会议员依斯干达、纳闽直辖区国会议员苏海里、丹州日里区国会议员扎哈里、雪兰莪州丹绒加弄区国会议员祖卡夫佩里，以及雪州巴生海峡区州议员阿都拉昔。

土团党已分别向国会下议院及雪州议会提交通知书，要求悬空他们的议席。