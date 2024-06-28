分析：马国发展数据中心 须保障长远经济效益

马来西亚柔佛州大规模发展数据中心，吸引多家跨国企业投资。不过，开发数据中心对柔佛的水电供应及环境带来隐忧，一些人也质疑数据中心能否带来长远的经济效益。

分析认为，马国政府应做出长期规划，确保兴建数据中心的同时，也带来技术转移及人才培训。

过去两年，中美科技战促使许多跨国企业为分散风险，纷纷转移到东南亚投资。马国柔佛州成了企业投资数据中心的热点，包括美国科技巨头英伟达（Nvidia）、AirTrunk、万国数据（GDS）、杨忠礼电力，以及普林斯顿数码集团等都在柔佛建设数据中心。

上个月，科技巨头微软也加入行列，宣布未来四年将在马国投资22亿美元（约30亿新元），发展人工智能和云计算基础设施。

目前，柔佛是亚太地区第九大数据中心市场。马国官方数据显示，政府在2021年至2023年批准的1447亿令吉（约416新元）数码投资中，数据中心占1147亿令吉，共创造3万9231个就业机会。

柔佛州投资、商贸、消费事务及人力资源委员会主席李廷汉接受《联合早报》访问时说，除了中美竞争的溢出效应，柔佛也得益于毗邻新加坡的地理位置。

他指出，新加坡在2019年至2022年暂停新数据中心的开发，促使企业寻找周边的新据点，包括柔佛和印度尼西亚的峇淡岛。“跟新加坡相比，柔佛的土地及水电供应更便宜，且拥有完善的基础设施，这些都是数据中心蓬勃发展的原因。”

截至今年6月，柔佛有九个数据中心项目已投入营运，数据量达到1280兆瓦。另有六个项目处于建设阶段，以及超过30个项目处于商讨与审批阶段。

柔佛的“数据中心热潮”带动了当地建筑、原材料及电缆供应行业的发展，一些在科技园周边的房地产项目也水涨船高。

不过，数据中心终究只是存放计算机系统的设施，是否能带来长远的经济效益还是未知数。

人民公正党柔佛地不佬区国会议员潘伟斯对《联合早报》分析，发展数据中心的经济效益，并不能跟半导体等其他科技领域相比。

他说：“数据中心只是储藏室，关键是我们能否通过数据中心获得附加价值，包括加以运用当中的数据。不然发展数据中心最终只让水电供应商及房地产商受益。”

数据中心的运作需要大量电力及净水资源，也是柔佛面临的一大挑战。

曾担任柔佛州行政议员的潘伟斯指出，他此前在州政府服务时就发现，柔佛的水电供应已处于瓶颈水平。“柔佛巴西古当有发电厂，电源供应还好，但水供问题就有挑战。我们固然希望吸引投资，但在水电供应方面，我们是否有能力迎合大企业的需求？”

Tradeview资本基金经理黄子伦受访时说，数据中心也被称做“吃电怪兽”，能源消耗量大，对环境可能造成负荷，甚至影响马国要减碳的目标。

他指出，马国目前的能源大部分依赖煤炭，虽然政府尝试推出能源转型计划，例如发展太阳能等再生能源，但这些绿能无论在可靠度和稳定度方面，仍有很大进步空间，非短期内可看到成果。

针对各方的顾虑，李廷汉强调，开发数据中心只是第一步，政府希望先将硬体设施建好，以期跨国企业进驻后带来科技转移，并创造高品质的就业机会。

他说，一些企业到柔佛投资时，也承诺与马国高等教育机构合作培养人才。此外，柔州政府目前正与多个单位合作，制定柔州数据中心开发规划指南，以确保经济可持续发展。

李廷汉补充，所有企业提出建设数据中心项目前，都须通过柔州数据中心协调与发展委员会批准。委员会将审核企业的耗电及耗水量，并建议在现有或废置建筑物开发数据中心。“我们也将参考其他国家的经验，确保科技发展为人民带来实质的好处。”