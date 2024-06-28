反恐行动奏效 印尼一年半来零恐袭

（雅加达综合讯）印度尼西亚反恐行动奏效，去年全年及今年首六个月，印尼没有发生过任何恐怖袭击。

安塔拉通讯社报道，印尼国家反恐局局长莫哈末里戈星期四（6月27日）与负责法律事务的众议院第三委员会召开工作会议时说，印尼能在过去一年半实现零恐袭，归功于警方反恐特遣队（Densus 88）和军方通力合作，展开大规模及有效的执法行动，以及公众全力支持与配合执法当局采取的预防措施。

他也说，印尼面对的恐怖主义威胁有所缓解。根据全球恐怖主义指数，印尼的排名从2022年和2023年的第24位，下降至今年的第31位。

不过，他提醒印尼各界，不要因此自满及掉以轻心，因为这只是明面上恐袭的数据减少或清零了，但暗地里恐怖组织网络的整合情况，以及妇女、儿童和青少年激进化的现象都有所增加。

他说，这可从三方面看出端倪。首先是与去年相比，落网的恐怖主义嫌犯增加了；其次是恐怖组织筹集资金的方式变得多样化。“他们开始利用各种机会筹款，例如在多处设置募款箱。反恐特遣队和相关机构已采取行动，取缔利用筹款箱为恐怖活动筹集资金的行为。”

“第三个迹象是，被激进化的人增多了，尤其是妇孺和青少年，很容易成为激进化的目标。这其实是恐袭模式的转变，即从公开袭击转为影响年青一代，令他们变得激进。”

莫哈末里戈说，网络空间已成为恐怖主义入侵的主要渠道。为此，国家反恐局将与48个政府部门和机构携手合作，防止恐怖主义借由互联网延伸触角，导致年青一代自我激进化。

他说明当局采取的预防措施，包括一旦发现带有激进主义、极端主义和恐怖主义的内容试图在网上传播，即便还未被网民接触，当局也将先发制人撤下这些内容，并展开反恐怖主义宣传。

他说，如果这些内容已开始广泛流传，对网民思想产生影响，当局会采取同样的应对策略，即展开反恐怖主义宣传，同时和妇孺、青少年等容易被激进化的群体面对面接触，防止他们激进化。

“当网上的恐怖主义内容已影响网民的态度和行为，我们会采取执法行动及去激进化行动，设法将这些人引回正途。”