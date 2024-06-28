菲日防长外长7月举行会谈讨论区域防务安全

（马尼拉/东京/北京综合电）菲律宾和日本的外交部及国防部长7月初将在马尼拉举行部长级会议，讨论区域国防和安全事务。

届时，双方预计签署《互惠准入协定》，以促进两国的军事合作，包括允许日本自卫队参加美国和菲律宾的年度“肩并肩”联合军事演习。

菲律宾外交部星期五（6月28日）发声明说，菲外长马纳洛和防长特奥多罗，将在7月8日分别与日本外长上川阳子和防长木原稔举行双边会谈，讨论地区国防和安全问题，并就区域和国际课题交流。

共同社报道，木原稔星期五在东京的记者会上提到，考虑到中国在南中国海的活动增多，日菲双方将加强合作。他说：“为实现遵守法治的自由开放的印度太平洋，我们将探讨进一步强化双边和多边的安全保障与防务合作。”

当天结束对马尼拉访问的日本前防长小野寺五典则说，日本致力于与菲律宾达成战略防务伙伴关系，希望双方能在下个月的会议中签署《互惠准入协定》。

日本首相岸田文雄和菲律宾总统小马可斯去年11月会面时，同意启动《互惠准入协定》谈判。日本自卫队此前只以观察员身份参与美菲“肩并肩”联合军演，签署此协定后将能正式参加演习。

此外，美国国务院说，美国副国务卿坎贝尔星期四（27日）与中国副外长马朝旭通话时表明，美国对菲律宾的防务承诺坚若磐石。

坎贝尔也对中国最近在南中国海与菲律宾的冲突表达严重关切，同时呼吁维持台湾海峡和平与稳定。

中国外交部发言人毛宁星期五在例行记者会上就此事回应记者询问时，敦促美国停止纵容和支持菲律宾挑衅滋事，以实际行动维护南中国海和平稳定。