印尼捣毁诈骗团伙 逮捕逾百名台湾人

（登巴萨综合电）印度尼西亚执法当局捣毁一个以度假胜地峇厘岛豪华别墅为基地的网络诈骗团伙，逮捕103名台湾人。这是当局今年以来规模最大的一次逮捕行动。

峇厘岛移民局说，他们根据警方情报，于星期三（6月26日）突击塔巴南县（Tabanan）一栋别墅，逮捕103名外籍嫌犯，其中12人是女性。现场也起获450个手机、多部笔记本电脑、无线互联网设备等。

印尼移民局监督和执法总监萨法尔星期五（28日）召开记者会指出，落网嫌犯涉嫌滥用入境签证及进行网络犯罪。根据初步调查，他们的目标主要是马来西亚人。

萨法尔说，虽然这个诈骗团伙在印尼活动，但由于受害人不在印尼，有关犯罪行为不在印尼司法管辖范围内，因此无法起诉这些嫌犯。不过，当局会继续和包括马国在内的有关当局密切合作。

他也说，嫌犯们目前关押在峇厘岛拘留中心接受调查，并将在近期被递解出境。

台湾外交部发声明说，台驻印尼代表处已与印尼当局联系，将派员前往了解情况，并要求印尼完成调查后，尽快将嫌犯遣送回台。

近年来，东南亚地区的网络诈骗引起国际关注，中国、印尼和马国等都加大力度打击这些不法活动。2018年，峇厘岛警方逮捕了103名中国人及11名印尼人，他们涉嫌诈骗数百万美元，目标是中国富商和官员。