马国调低工商业用户电费 望刺激投资带动经济

（吉隆坡综合讯）马来西亚政府宣布，从7月起西马半岛非住宅用户的电费每千瓦时降低1仙，以让中小企业受益，同时鼓励更多投资活动，带动国家经济。

一般家用电费则维持不变。新收费率星期一（7月1日）生效，直至12月31日。

马国能源及水务转型部星期六（6月29日）发声明说，政府同意拨款近22亿令吉（约6亿3000万新元），继续落实针对性电费补贴措施。工业及商业，包括购物商场等非住宅用户的电费，将从原本的每千瓦时17仙，下调1仙至16仙。

能源部指出，政府希望工商业领域的电费下调，能协助维持稳定物价、推动国家投资议程及增加就业机会，从而刺激经济。

声明说，政府也将继续推行向赤贫用户提供每月高达40令吉电费回扣的计划，拨款额多达5500万令吉。

此外，马国各地方政府管辖的路灯类别的电费也将每千瓦时下调1仙。政府希望此举能为公共地区，如街道、住宅区及公园等休闲场所提供全面照明服务。

声明说：“政府希望通过针对性补贴措施，把省下的钱用于其他惠民援助，以及改善公共基础设施、医疗保健及支持国家教育领域等。”

尽管家用电费没有上涨，但能源部提醒民众，仍应该节约用电。

能源部在声明中促请民众，善用当局提供的节能优惠，以及响应当局推出的净能源计量（Net Energy Metering）及太阳能人民奖掖等计划，在家安装太阳能光伏电池板。

马国首相兼财政部长安华2022年11月上台后开始检讨各种补贴，去年1月1日开始逐步实施针对性电费补贴措施，以及在今年6月10日把针对性补贴措施扩大到柴油。

安华多次强调，针对性补贴措施旨在削减富裕群体享有的每年数十亿令吉的补贴，让真正有需要的民众获得政府的援助。

根据马国财政部数据，2022年政府提供的各类补贴总额高达663亿令吉，其中508亿令吉用于补贴汽油、柴油及天然气、电费补贴98亿令吉、食用油补贴24亿令吉、鸡蛋和鸡肉补贴18亿令吉，面粉等必需品和其他补贴约15亿令吉。