泰国银行和缅甸央行否认助缅军采购武器

（曼谷综合讯）泰国银行家协会坚决否认，联合国缅甸人权专家说泰国的银行协助缅甸军政府获取武器和相关物资的指控。

据泰国《民族报》周五（6月28日）报道，泰国银行家协会发表声明，坚决否认泰国的银行与缅军政府有任何联系，并称该协会严格遵守人权原则和企业责任，遵守泰国的监管条例。

声明称：“泰国商业银行有明确政策，反对支持缅甸军方采购武器或军事装备，目的是防止通过银行交易造成对人权的潜在侵犯。”

据路透社报道，泰国外交部周四（27日）发声明说，泰国的银行和金融机构与世界其他主要金融中心一样遵守制裁协议，并称泰国政府将调查联合国缅甸人权专家报告作出的指控。

缅甸中央银行星期六（29日）发声明否认联合国人权报告的指控。央行在声明中说：“金融交易只用于进口缅甸平民的必需品和基本用品，如药品和医疗用品、农业和畜牧业用品、化肥、食用油和燃料等。”

联合国缅甸人权状况特别报告员安德鲁斯（Tom Andrews）6月26日发表《致命贸易：银行和政府如何支持缅甸军政府》报告，指过去两年，有七个国家的16家银行进行了与缅军政府军事采购有关的交易，另有25家银行为军政府控制的缅甸国有银行提供代理银行服务。

泰国汇商银行处理军政府相关账户八成交易

报告也点名指泰国已成为缅甸军政府的主要军备来源，泰国汇商银行协助处理了军政府相关账户的80%交易，通过泰国汇商银行进行的交易从2022年的500万美元（678万新元）增加到2023年的1亿美元。

报告指缅甸军政府利用所采购的武器和物资，对人民实施暴力统治。报告发布时，泰国正在争取联合国人权理事会席位。

不过报告指出，缅甸军政府在国际上日益受到孤立。2023年3月至2024年3月，缅甸通过正规渠道采购的武器总值从上年同期的3亿7700万美元降至2亿5300万美元，来自中国的武器转移减少，与泰国和印度的交易则增加。

在新加坡进行调查与加紧管制后，缅甸通过新加坡注册公司采购的武器下降了九成，泰国银行则成了缅甸军政府的新中介。

报告说，缅甸军政府过去通过新加坡注册公司采购包括米-17和米-35攻击直升机等军备，如今则通过泰国获得这些直升机。