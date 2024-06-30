云顶旅巴死亡车祸 当局查旅行社与司机

（吉隆坡综合讯）马来西亚涉及云顶旅游巴士死亡车祸的司机已经被捕，当局也将调查相关旅行社，若发现违例，将吊销旅行社执照。

一辆载有21人的旅游巴士星期六（6月29日）上午从云顶高原下山时翻覆，导致两名中国游客死亡，10多人受伤。

马国旅游、艺术与文化部长张庆信星期天（30日）与中国驻马大使欧阳玉靖到吉隆坡中央医院探访伤者。张庆信过后告诉记者，警方已逮捕肇事巴士司机，目前正在调查司机与车祸有关的违规行为。

出事地点所属的文冬警区星期天发文告说，警方星期六晚将司机带回警局，星期天申请延长扣留四天，以作进一步调查。警方早前说，32岁的司机曾接获27张交通罚单，包括没有合格驾驶执照、闯红灯、涉及车祸等。

张庆信也说，他已指示官员对相关旅行社展开调查，若发现旅行社存在问题，或曾对当局的劝告置之不理，将冻结旅行社执照。若全面调查证实旅行社违规，不排除将撤销执照。

张庆信提到，游客反映六天五夜的行程换了三次巴士，巴士有冷气故障、行驶中发出声响、没有安全带等问题。“我们针对旅游巴士的维修情况、行驶安全，以及执法力度等，与交通部等相关部门进行深入研究。”

马国不时发生涉及旅游巴士的严重车祸。今年3月，沙巴斗湖一辆载有五名新加坡游客和一名越南游客的小型旅巴发生车祸，造成一名新加坡男子和越南女子死亡。去年9月，槟城浮罗山背一辆载有九名新加坡游客的客货车翻落山坡，导致一死八伤。