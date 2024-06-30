反安华集会 隆警方传召12人协助调查

（吉隆坡综合讯）马来西亚非政府组织星期六（6月29日）不顾警方警告，坚持在布城首相官邸附近举行“反首相安华”集会。吉隆坡警方星期天（30日）说，集会参与者约250人，警方传召其中12人协助调查，但暂时并未逮捕任何人。

吉隆坡总警长鲁斯迪星期天发文告说，根据“和平集会法令”，集会场地必须获得土地所有者同意。但这次集会的土地所有者，即布城机构并不同意集会的举行，因此主办方已经违反“和平集会法令”的规定。一旦被提控且罪名成立，被告最高将面对1万令吉（约2874新元）罚款。

非政府组织“为了国家”（Demi Negara）在6月14日通知警方与布城机构，准备在上述地点集会。

吉隆坡警方上星期四（27日）说，布城机构不同意这次集合的举行，因此这次集会是非法的。警方也警告民众切勿参与。

不过，“为了国家”领袖艾迪尤努斯上星期四召开记者会，号召支持者坚持星期六在首相官邸附近参加“反安华集会”，并支持主办方向安华政府提出的八项民生问题诉求，包括降低柴油价格、不涨价恢复本地白米供应等。

马国反对党伊斯兰党星期六派出义工支援主办方维持秩序，但该党主要领导人并未出席集会。另一个反对党土著团结党则有网红巴德鲁希山出席，主要领导人同样没有出席。

警方星期六派出数十名警员到场维持秩序，但并未介入集会，也没有逮捕任何人。