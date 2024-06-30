社德他和为泰党支持率持续下跌

（曼谷彭博电）泰国首相社德他和执政党为泰党面对日益严峻的法律和经济挑战，民调支持率持续下滑，反对党前进党的支持率则上升。

泰国国立发展管理学院星期天（6月30日）公布今年第二季的民调结果。社德他的支持率从去年第四季的22.35%，跌至今年第一季的17.75%，再跌至第二季的12.85%。为泰党的支持率从第一季的22.10%，跌至第二季的16.85%。

6月较早时公布的另一项民调结果显示，大多数泰国人对社德他政府上台九个月来的表现感到不满意，认为政府无力应对生活费上升、家庭债务居高不下以及经济增长疲弱等问题。

据《曼谷邮报》报道，社德他早前也面对出国访问过于频密的指责，他解释出访是必要的，因为他要吸引外国投资者到泰国投资。

社德他的支持者则说，社德他是果断的决策者，决心为人民解决问题。

国会最大反对党前进党则从48.45%，微升至49.2%。该党前党魁披塔的支持率也从42.75%，微升至45.50%。

另一方面，曼谷以北的巴吞他尼府星期天举行省长选举，区域选举网站AsiaElects在社媒平台X发文说，为泰党候选人参·邦贝奇可能以微差败给寻求蝉联的无党派候选人甘龙威。

泰国公共电视台的报道称，这场地方选举是对前首相达信还有多少影响力的测试。达信小舅子、前首相颂猜在前不久的上议院选举中失利，给为泰党和达信带来打击。达信和为泰党希望赢得这场补选，重振旗鼓。

巴吞他尼府过去是为泰党的堡垒区，但在去年的大选，为泰党只在这个府赢得一个下议院议席，前进党拿下其余六席。