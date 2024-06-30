保守派掌控上议院 泰政坛料无变更

（曼谷综合讯）泰国国会上议院选举6月26日尘埃落定。尽管上议院议员不能有政党背景，但泰国学者估计，200名当选上议员当中，有过半数与泰自豪党及前首相巴育有关系，属于旧势力集团，所以预计新任上议院无法为泰国政坛带来新气象。

泰国原任上议员的任期在今年5月10日届满，上议院选举分六轮投票，于6月9日至26日举行。这次选举从司法、教育、卫生、工业、艺术与体育等20个专业群体中选出200名上议员。

泰国拉玛七世国王学院民主创新办公室主任斯迪通告诉《曼谷邮报》，200名当选上议员当中，可能有过半数与泰自豪党及巴育有关系，所以新任上议院将与之前军政府任命的上议院没有什么区别。

蓝派议员占比或超60% 掌控上议院

政治观察员说，与泰自豪党有关系的“蓝派”上议员占主导地位，将使泰国整体政治格局和联合政府格局发生巨大变化。

《曼谷商业新闻》（Krungthep Turakij）报道称，蓝派上议员多达123人，占上议院的61.5%。据内部人士透露，这一数字可能更高，达到140人。一些主要政党的政治策略师则认为这些数字有些夸大，估计实际数字约为75人，占比37.5%。

无论蓝派上议员的实际占比有多少，泰自豪党掌控上议院已是毋庸置疑的事。

新任上议院虽然不再具有遴选首相的权力，但斯迪通指出，上议院有权审核及通过国家机关的领导人，如宪法法院法官、总检察长等。与泰自豪党有关系的上议员将在这个过程中发挥关键作用。

上议院在修宪和修法中扮演守门员角色

此外，上议院会扮演修宪和修法的守门员角色。任何宪法修正案都需要至少三分之一，即67名上议员的支持。这意味着最大反对党前进党若要推动任何与君主立宪制及王室特权有关的修宪，或者为泰党想订立特赦冒犯君主罪犯的法案，将很难在上议院通过。

泰国政治与公共政策分析研究所所长他那邦说，泰自豪党在上议院实力增强，“将提高泰自豪党在政治上的议价能力，有望在未来成为（为泰党和前进党的）主要政治对手”。

泰自豪党党魁、副首相兼内政部长阿努廷否认在上议院选举中扮演任何角色。他强调，政党不能参与上议院选举，他作为党魁，已明确指示党员不要干预上议院选举。

政治观察员相信，除了蓝派，上议院其他当选者可能多数是与为泰党有关系的“红派”和与前进党有关系的“橙派”。蓝红橙是这三个政党的代表颜色。

不过，可以确定的是，与前首相达信及为泰党关系密切的另一前首相颂猜已经落选。

泰国政坛接下来的关注点是上议院正副议长花落谁家。