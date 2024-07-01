菲律宾可再生能源投资领跑东南亚

（马尼拉综合电）菲律宾较少的投资限制和以绿色环保为导向的政策，吸引国内外投资者在当地发展清洁能源，使菲律宾在可再生能源投资方面领先东南亚邻国。

菲律宾目前仍高度依赖煤炭发电。据英国气候与能源智库Ember公布的最新统计，菲律宾去年有约62%的电力来自煤电站，在全球10个最依赖煤电经济体排行榜排第七。

去年，煤炭占菲律宾总发电量的61.92%，高于2022年的59.07%，这是自2016年来的最大增幅。Ember在声明中说：“印尼和菲律宾在风电和光电部署方面落后于亚细安其他国家。”

菲律宾允许外资独资拥有可再生能源项目等政策，帮助菲律宾签下99吉瓦（gigawatt）的风能和太阳能项目，足以为菲律宾所有家庭供电。这个规模超过越南已锁定的86吉瓦，是印尼可再生能源规模的五倍。

不过，菲律宾目前在建的可再生能源项目只占99吉瓦的3%，落实进度还有很大的进步空间。

今年5月在马尼拉举行的清洁能源论坛上，许多公司如挪威的太阳能公司Scatec，就对菲律宾的潜力充满期待。

Scatec首席执行官皮尔斯科格说：“许多其他市场仍存在监管方面的挑战，但在菲律宾，我们看到很多继续发展的机会。”

菲律宾历届政府都在放宽对大型电力项目的限制。该国希望在2030年将太阳能新增量翻一番，将风电容量从目前的水平翻三倍。

菲律宾的目标是将可再生能源在电力结构中的占比，从现在的约五分之一提高到本世纪末的三分之一以上。

近年来，马尼拉制定了海上风电发展战略，提供关税和税务优惠，并向外资全面开放可再生能源领域。据彭博社新能源财经报道，这些举措推动菲律宾2022年的清洁能源投资同比猛增41%，达13亿美元（约17亿6000万新元）。

能源经济与金融分析研究所的可持续金融研究员艾耶尔指出，菲律宾制定了明确的规则欢迎外国投资，这让企业更愿意将资金投入菲律宾。“菲律宾没有一个国有企业占据主导地位，这使得创新得以蓬勃发展。”

菲律宾阿亚拉集团旗下能源公司ACEN首席执行官弗朗西亚认为，菲律宾政府规定电力供应商从2023年起，必须将可再生能源的使用率从2020年的每年1%，逐步提高到每年至少2.52%，是一项至关重要的政策，这“应该足以激励或促使我们建设更多的可再生能源发电站”。

国际分析机构伍德麦肯兹（Wood Mackenzie）预测，未来五年，东南亚大部分国家的可再生能源投资都将增加，但菲律宾和马来西亚将引领这一增长，目前的领跑者越南则将出现下降。

不过，马尼拉要真正加快能源转型，还须克服一系列挑战，包括延长输电线路以在这个千岛之国分配电力。马尼拉也须扩大电网容量、加强储能和简化土地审批程序。

艾耶尔说，马尼拉还须确保推进项目的执行力。“竞标已结束，合同也颁发了，现在要做的就是完成工作。”