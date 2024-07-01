涉嫌蓄意抬高米价 缅甸逮捕合资超市高管

（仰光综合电）缅甸当局逮捕了著名合资连锁超市的四名高管，其中包括一名日本人，罪名是蓄意抬高大米价格。

《缅甸环球新光报》报道称，当局共逮捕了11人，包括大米贸易商、米厂和零售商的高层，指控他们抬高米价，比规定价格高出31%至70%。

军政府信息团队星期天（6月30日）证实，出事的日本人名为笠松洋，是零售巨头永旺集团与缅甸公司Creation的合资连锁超市Aeon Orange的董事。

团队称，笠松洋和三名缅甸国民涉嫌违反《基本物资和服务法》规定的大米参考价格，并“为制造经济混乱，以更高的价格出售大米”。

日本内阁秘书长林芳正证实，缅甸警方在调查一名日本人。他说：“日本政府会继续采取适当措施，同时敦促当地政府尽早释放他。”

缅甸一家碾米厂的老板告诉路透社，碾米业的许多公司在苦苦挣扎，因为官方外汇汇率与采购进口燃料和化肥等大多数交易的黑市汇率不匹配。

他说：“以政府的标准价格出售大米对我们来说是一种损失。缅甸仍然有很多大米。这种情况之所以发生，是因为政府想限制价格。”

多年来，缅甸元兑美元的黑市汇率一直远高于央行的2100缅元兑1美元的参考汇率。今年5月底，缅甸元兑美元的黑市汇率跌至4500缅元兑1美元的水平。

自2021年军事政变以来，缅甸一直处于冲突和混乱之中，人民收入不断下降，货币不断贬值，通货膨胀不断恶化，农作物的生产和运输受到很大的冲击。缅军政府唯有通过固定物价，来维持社会稳定。