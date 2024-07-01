马交通部检查全国旅巴确保合规运行

（布城综合讯）马来西亚云顶高原发生旅游巴士致命交通意外后，马国政府决定对全国所有旅巴展开安全检查，确保巴士和业者符合营运规定。

一辆载有21人的旅巴星期六（6月29日）从云顶高原下山时翻覆，导致两名中国游客死亡，19人受伤。

交通部长陆兆福星期一（7月1日）在记者会说，陆路交通局星期二（2日）起对全国旅巴展开检查，确保所有巴士合规。“所有在使用的旅巴都将受到检查，检查行动将持续几个星期。”

陆兆福说，云顶车祸的调查显示肇祸旅巴司机没有驾照，旅游社所使用的旅巴准证今年2月16日到期，业者并未更新，所以交通部决定展开全面检查行动。

他也说，交通部属下的公共交通机构已致函相关旅行社要求解释，并限期三天回复。

“我也指示公共交通机构对不守条规的公司采取严厉行动。巴士准证过期，司机没有驾照，车祸导致两人死亡，这些都对马来西亚国家形象造成破坏。”

陆兆福也提到，今年5月28日至6月29日接到2万3649份外国车辆入境准证（VEP）申请，比去年全年接到的1万5424份申请明显增加。他说，民众10月1日后仍可以申请VEP。

陆兆福今年5月28日宣布，10月1日起，所有从新加坡入境马国的外国车辆都必须持有VEP，陆路交通局有权禁止任何未持有VEP的外国车辆入境。