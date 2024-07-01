马国大学预科班择优收生 安华：不影响土著配额

（吉隆坡综合讯）马来西亚政府准备从明年起，让所有在马国教育文凭（SPM，相当于O水准文凭）考试考获10科A及以上的各族毕业生，都能进入大学预科班。这项政策如果落实，会是马国大学预科班首次保证不分种族录取SPM成绩最好的学生。

不过，马国首相安华星期天（6月30日）的这项宣布，立即引起马来保守派团体与反对党抨击。国阵成员马华公会也提出质疑。

马华公会总会长、教育部前副部长魏家祥星期一（7月1日）在脸书发文说，大学预科班择优收生，立意虽好，但预科班向来坚持土著占九成、非土著占一成的比例，且向来坚持即使土著收生人数无法填满学额，也不增加非土著收生人数的做法。

他指出，大学预科班目前每年仅录取数千名非土著优秀生，但每年有超过1万1000名非土著学生考获10科A及以上的佳绩，而且人数逐年增加。他因此质问安华，大学预科班要如何既招收这1万1000多名非土著优秀生，又不影响土著及非土著的比例。

安华星期一在首相署每月集会上强调，政府将继续维持土著学生在大学预科班的配额，这符合联邦宪法第153条文关于土著特权的规定。他没有解释政府会如何既招收非土著优秀生，又维持土著及非土著的比例。

教育部长法丽娜星期一受询时说，她与高等教育部长赞比里讨论后再公布实施细节。

马国教育部1999年设立大学预科班，目的是增加土著学生进入公立大学的人数。预科班最初每年有2万5000个学额，只招收土著学生。非土著不断抗议后，当局2003年开放一成学额给非土著优秀生。2019年，学额增至4万个，但仍有许多非土著优秀生无法进入预科班。