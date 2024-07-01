马国反对菲律宾延长大陆架范围主张

（马尼拉综合讯）马来西亚正式致函联合国，表明反对菲律宾要求联合国承认其延长大陆架权利范围的主张，理由是菲律宾主张的大陆架延伸范围，以马国沙巴的领海基线为划界基准。

菲律宾6月15日致函联合国大陆架界限委员会，申请将面向南中国海的西巴拉望地区岸外的大陆架权利范围，从200海里专属经济区延伸至350海里。

据马国6月27日发给联合国秘书长古特雷斯的普通照会，马国反对菲律宾上述主张，希望大陆架界限委员会不要处理菲律宾的申请。

马国也坚持对沙巴的主权，并指菲律宾的大陆架延伸主张侵害了马国对沙巴的主权。马国也重申，绝不承认菲律宾借此对沙巴的声索，因为沙巴是马国领土不可分割的一部分，这已得到联合国与国际社会承认。

马国也指菲律宾提出的证据，不符合1982年《联合国海洋法公约》的规定。

菲律宾提交给大陆架界限委员会的文件所提出的一系列划界经纬度，一部分在沙巴西部对开岸外。

据《菲律宾星报》报道，菲律宾前外交部长洛钦（Teodoro Locsin Jr.）称，菲律宾不会放弃对沙巴的领土索求。他透露，菲律宾过去曾获得多次献议，当中涉及巨额资金，要求菲律宾放弃对沙巴（前称北婆罗洲）的领土索求。

中国常驻联合国代表团6月18日致函联合国秘书长古特雷斯，表明反对菲律宾上述主张。

中国指菲律宾的主张“严重侵犯中国在南中国海的主权、主权权利和管辖权”，因此“严正要求联合国大陆架界限委员会不要审议菲律宾提交的划界案”。

《联合国海洋法公约》允许沿海国家的的大陆架权利超过200海里专属经济区，但不得超过距离领海基线350海里。