泰国三起政治官司或动摇权力平衡

（曼谷综合讯）泰国法院正在审理的三起重要政治官司，存在极大的政治变数与不确定性，可能导致泰国现有权力平衡出现变化。

这三起官司是国会上议院看守议员要求解除首相社德他职务、前首相达信面对冒犯君主罪指控，以及前进党面对强制解散申请。《民族报》的分析报道指出，三起官司的政治不确定性不容小觑。

泰国宪法法院星期一（7月1日）说，法院会在9月前就社德他案和前进党案作出裁决。此前，40名看守上议员联署请愿罢免社德他，理由是他委任曾被判坐牢的前律师比七为首相府部长，违反宪法及政治道德。

分析报道指出，如果社德他被解职，国会下议院将投票选出新首相。现有执政联盟的六个政党有资格推举七个首相人选，前进党前党魁披塔则不太可能有获得提名的机会，因为前进党在国会里属于反对党。

前进党遭选举委员会指控其修改冒犯君主法的竞选承诺，旨在推翻君主立宪制。如果前进党遭强制解散，披塔会被剥夺政治权利10年，披塔将完全无望出任首相。此外，前进党几名下议院议员被控严重违反道德规范，一旦罪成，可能终身被禁止从政。不过，倘若前进党遭此重创，前进党人和进步派可能会获得更多同情与支持，成为泰国政坛一股中坚力量。

前进党遭选举委员会指控其修改冒犯君主法的目的是试图推翻君主立宪制。如果前进党遭强制解散，前党魁披塔会被剥夺政治权利10年。（路透社）

《民族报》指出，即便前进党还有人留在政坛，可能仍不容易复制披塔所具备的吸引力。若披塔和前进党其他有影响力的成员被禁止从政后，该党的进步派理念可能无以为继。

目前有迹象显示，前进党一些议员已在探路，若该党遭强制解散，他们可能加入其他政党。

亚细安议会人权委员会主席巴伦斯接受泰国公共电视台采访时说，前进党如果遭强制解散，会严重损害泰国的声誉。“如果民主继续衰落，将对泰国现政府的全球声誉产生重大影响，最终影响其经济。”

巴伦斯敦促泰国司法系统遵循全球民主标准，尊重泰国人民的意愿，通过拒绝解散前进党的请愿来保护泰国民主进程的完整性。

两案裁决或引发街头抗议

虽然有关社德他和前进党的案子的结果尚不明确，但这两起案件可能导致现任联合政府倒台，并加剧反对党支持者走上街头抗议的风险。

此外，上议院可能有多达130名与泰自豪党有关系的“蓝派”新任议员，也给政坛增添不确定性。与为泰党及前首相达信有关系的“红派”，以及与前进党有关系的“橙派”，都无法在刚结束的上议院选举中取得压倒性优势。

泰国政治观察员认为，泰自豪党正崛起成为新的保守派政党，为泰党和达信的影响力则在持续衰退。泰自豪党在上议院实力增强，将提高该党的政治议价能力，将来甚至可能成为为泰党和前进党的主要政治对手。

达信今年2月获得假释后，一直在尝试发挥政治影响力，但保守派力量指控他过去的言论冒犯君主，被认为是对他的政治活动感到不满。