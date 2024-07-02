泰国三起政治官司或动摇权力平衡

（曼谷综合讯）泰国法院正在审理的三起重要政治官司，存在极大的政治变数与不确定性，可能导致泰国现有权力平衡出现变化。
这三起官司是国会上议院看守议员要求解除首相社德他职务、前首相达信面对冒犯君主罪指控，以及前进党面对强制解散申请。《民族报》的分析报道指出，三起官司的政治不确定性不容小觑。
泰国宪法法院星期一（7月1日）说，法院会在9月前就社德他案和前进党案作出裁决。此前，40名看守上议员联署请愿罢免社德他，理由是他委任曾被判坐牢的前律师比七为首相府部长，违反宪法及政治道德。
分析报道指出，如果社德他被解职，国会下议院将投票选出新首相。现有执政联盟的六个政党有资格推举七个首相人选，前进党前党魁披塔则不太可能有获得提名的机会，因为前进党在国会里属于反对党。
前进党遭选举委员会指控其修改冒犯君主法的竞选承诺，旨在推翻君主立宪制。如果前进党遭强制解散，披塔会被剥夺政治权利10年，披塔将完全无望出任首相。此外，前进党几名下议院议员被控严重违反道德规范，一旦罪成，可能终身被禁止从政。不过，倘若前进党遭此重创，前进党人和进步派可能会获得更多同情与支持，成为泰国政坛一股中坚力量。
《民族报》指出，即便前进党还有人留在政坛，可能仍不容易复制披塔所具备的吸引力。若披塔和前进党其他有影响力的成员被禁止从政后，该党的进步派理念可能无以为继。
目前有迹象显示，前进党一些议员已在探路，若该党遭强制解散，他们可能加入其他政党。
亚细安议会人权委员会主席巴伦斯接受泰国公共电视台采访时说，前进党如果遭强制解散，会严重损害泰国的声誉。“如果民主继续衰落，将对泰国现政府的全球声誉产生重大影响，最终影响其经济。”
巴伦斯敦促泰国司法系统遵循全球民主标准，尊重泰国人民的意愿，通过拒绝解散前进党的请愿来保护泰国民主进程的完整性。
两案裁决或引发街头抗议
虽然有关社德他和前进党的案子的结果尚不明确，但这两起案件可能导致现任联合政府倒台，并加剧反对党支持者走上街头抗议的风险。
此外，上议院可能有多达130名与泰自豪党有关系的“蓝派”新任议员，也给政坛增添不确定性。与为泰党及前首相达信有关系的“红派”，以及与前进党有关系的“橙派”，都无法在刚结束的上议院选举中取得压倒性优势。
泰国政治观察员认为，泰自豪党正崛起成为新的保守派政党，为泰党和达信的影响力则在持续衰退。泰自豪党在上议院实力增强，将提高该党的政治议价能力，将来甚至可能成为为泰党和前进党的主要政治对手。
达信今年2月获得假释后，一直在尝试发挥政治影响力，但保守派力量指控他过去的言论冒犯君主，被认为是对他的政治活动感到不满。