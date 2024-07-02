网络传教及保守政治论述盛行 或助长马国回教极端主义

马来西亚警方最近逮捕了多名涉嫌与恐怖组织有联系的人，凸显极端主义有抬头的迹象。观察家认为，当局应警惕回教传教士目前有通过网络散播激进思想的趋势，并严厉对付利用种族及宗教课题制造仇恨者。

柔佛州乌鲁地南警局5月17日遇袭，造成三名警员二死一重伤。当局随后逮捕了八名与恐怖组织伊斯兰国有联系的嫌犯。初步调查显示，他们的袭击目标包括马国国家元首苏丹依布拉欣、首相安华，以及政府和警方高层。

过去一个月，马国也先后发生凶徒持刀试图闯入国家王宫以及国会议员遭死亡恐吓等事件，造成人心惶惶。

网媒“当今大马”上星期引述警方的消息报道，反恐小组最近展开一系列特别行动，逮捕了超过20名涉嫌参与和支持恐怖组织的男女。

马来西亚国际伊斯兰大学（IIUM）回教思想与文明研究所助理教授阿末艾尔慕罕马迪（Ahmad El-Muhammady）接受《联合早报》访问时说，虽然一些恐怖组织被消灭了，但其意识形态仍在，并持续对全球及区域安全构成威胁。

他举例说，袭击乌鲁地南警局的凶徒和他们的家人都与极端组织回教祈祷团有关。“这显示极端的意识形态可能重新浮出水面，并在家庭及社区间传播。”

冠病疫情暴发后，互联网的使用更为普及，促使极端主义进一步通过网络传播。有研究发现，一些极端组织开始通过线上游戏吸引年轻人和招募新血。

马来西亚国防大学（UPNM）国际关系、安全与法律系教授莫哈末米占（Mohd Mizan Aslam）受访时说，许多回教传教士也开始在线上宣教，吸引了许多追随者。“在马来西亚，一些回教保守分支的传教士也公然传教，宣扬萨拉菲主义和瓦哈比主义。”

萨拉菲主义（Salafism）主张回教徒应严格遵循《可兰经》和回教先知的传统教导，但经常被批评为过于保守和排他。瓦哈比主义（Wahhabism）是萨拉菲主义的一个分支。

莫哈末米占指出：“我们要提防的是宣导保守及排外思想的传教士。因为人们一旦在网上接触了某个派系的传教士，社交媒体就会推送大量相关的信息，这是相当危险的趋势。”

研究显示，马国自我激进化者通常来自偏远郊区，对回教其实只有粗浅的认识。他们往往也有心理健康问题，或对国内及国际局势感到不满。

莫哈末米占认为，近年来种族与宗教论述在马国政坛兴起，也助长了保守及仇恨思想。“安华领导的政府欠缺马来人的支持，因此在抗衡反对党和宗教保守势力时面对阻碍。”

受访专家认为，马国目前未面对严重的恐袭威胁，执法单位在这方面的侦查和行动也相当有效，不过防范不能松懈。

莫哈末米占提醒，马国有必要加强执法力度，并阻止激进论述进一步渗透社会。“这是迫在眉睫的事，如果我们允许这样的情况发生，将对国家安全不利。”

区域国家应提高警惕 防止极端主义溢出

马来西亚一些保守传教士在网上有极大的影响力，吸引了数百万国内外的追随者。学者认为，为了应对极端主义溢出，区域国家应提高警惕并加强合作。

柔佛新山的乌鲁地南警局最近发生被袭击，惊动了马国社会，也引起毗邻的新加坡高度关注。

新加坡内政部长兼律政部长尚穆根上星期五（6月28日）接受媒体访问时说，伊国组织的暴力意识形态继续在本区域引起共鸣，并得到虚拟支持者网络的推动。“我们的安全与马来西亚的安全密切相关。由于两国距离很近，马来西亚发生的事情将对我国的安全造成影响。”

莫哈末米占对《联合早报》分析说，马国的极端主义抬头，确实可能对周边国家带来风险。

他说，一些马国传教士在网上拥有数百万名追随者，包括在印度尼西亚和新加坡的信徒。“虽然新加坡采取严厉的防范措施，但要阻止人们通过网络接触这类信息是相当艰难的事。”

新加坡尤索夫伊萨东南亚研究院资深研究员诺沙里尔（Norshahril Saat）也不排除马国的极端主义可能溢出到新加坡。

他解释说，人们不仅可在网上接触到相关极端主义的信息，一些新加坡人也在马国的大学或宗教学校受教育，因此可能受保守主义影响。此外，一些新加坡回教徒会到马国出席某些传教士的宣教活动。

“在新加坡的许多回教徒看来，马来西亚的传教士往往更有感召力，而且他们主要用马来语宣教，这可影响新加坡以马来语沟通的群体。”

诺沙里尔认为，为了应对恐怖主义和激进化的威胁，各国应加强合作及沟通，并在精英阶层推动超越宗教的理性对话。