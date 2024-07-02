中菲同意缓和南中国海局势

（马尼拉综合讯）菲律宾和中国星期二在马尼拉召开双边会议，为近期的南中国海紧张局势降温。双方同意在不损害各自立场的情况下，致力于缓和及管控紧张局势，并继续讨论以找到解决方案。

菲律宾外交部星期二（7月2日）发声明说，菲中两国在马尼拉召开南中国海问题双边磋商机制第九次会议，菲外交部副部长拉扎罗和中国外交部副部长陈晓东“就南中国海局势进行了坦诚和建设性的讨论”，双方认识到有必要“恢复信任、重建信心，并为富有成效的对话和互动创造有利条件”。

菲外交部在声明中称：“双方讨论了对阿云津礁（中国称仁爱礁）的各自立场，并重申致力于在不损害各自立场的情况下缓和紧张局势。”

菲外交部说，中菲两国在制定管理海上局势的措施方面取得实质性进展，但仍存在重大分歧。双方同意继续讨论，以找到双方都能接受的解决方案。

拉扎罗也向陈晓东表明，菲律宾将坚持不懈地保护国家利益，并维护在西菲律宾海的主权、主权权利和管辖权。

菲外交部称，为防止海上沟通失误和对峙，双方签署了《关于完善菲中海上沟通机制的安排》，并同意进一步讨论如何将这一机制付诸实施。双方也同意继续讨论恢复菲中海岸警卫队联合委员会，并提议为两国科学家和学者举办一次关于海洋科技合作的学术论坛。

菲律宾海军发言人特立尼达星期二较早时说，中国海警6月17日在南中国海对执行补给任务的菲律宾船只采取的行动，是近年来“最具侵略性的”一次。

菲方指责中方在冲突中导致八名菲军人受伤，其中一名军人还失去一根手指。中方则指责菲方运补船非法闯入和危险靠近中方船只，坚称中国海警“专业且克制”，并将冲突归咎于马尼拉。

菲方：西菲律宾海的中国船只明显减少

另一方面，特立尼达说，6月17日的事件发生后，西菲律宾海的中国船只有所减少。

6月25日至7月1日，共有95艘中国海警船、中国海上民兵船和中国人民解放军海军军舰出现在西菲律宾海，相比6月18日至24日的129艘明显减少。

特立尼达说，中方船只减少的原因还须作进一步评估。“我们不想猜测数量减少的原因，只想说，我们每周都会监测到数量减少的情况，具体原因有待进一步评估。”

另一方面，中国海警局发言人刘德军星期二说，菲律宾星期一（1日）派三艘海岸警卫船对“非法滞留”仙宾礁的舰艇转移人员物资，中国海警全程跟监管控。

他说，菲方船只滞留仙宾礁，侵犯中国领土主权和海洋权益，违反《南中国海各方行为宣言》，破坏南中国海和平稳定，中方坚决反对。