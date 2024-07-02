安华：暂不取消RON95汽油补贴

（吉隆坡综合讯）马来西亚政府将继续观察和研究柴油针对性补贴措施落实后的影响，首相兼财政部长安华表明暂时不会实施RON95汽油针对性补贴措施，目前也没有任何这方面的政策文件。

安华星期二（7月2日）在国会答询时说：“截至目前没有任何政策文件让我们加速落实（RON95汽油针对性补贴）。这是我现在能说的。”

安华承认，政府之前的确对取消全面补贴RON95汽油展开研究，但政府后来认为，应该先处理电费、鸡肉和柴油的补贴政策。

“这三方面的补贴是我们去年和今年采取的措施。我们先看看成效和人民的反应，再讨论是否有必要（调整RON95汽油补贴）。”

他指责反对党拿政府调整柴油补贴说事是自打嘴巴。“他们知道（渲染补贴课题）有政治效应，他们执政时同意（调整补贴），现在（在野）却反对。”

马国政府6月10日起取消全面补贴柴油零售价的做法，柴油零售价随即按国际油价自由浮动，从之前的每公升2.15令吉（约0.62新元）提高到3.35令吉，涨幅约56%。政府通过其他办法为符合资格的柴油车车主提供补贴。

第二财政部长阿米尔韩沙星期二告诉国会，截至7月1日，全国共有11万5000名柴油私家车车主的个人援助申请获得批准。

他说，政府统计数据显示，约有30万人符合申请柴油补贴的资格，但许多人出于各种原因而没有提出申请。

另一方面，花旗集团指出，马国今年首五个月的财政支出已达今年总支出额的53.9%，高于往年同期水平，显示调整燃油补贴刻不容缓。

花旗集团在星期一（7月1日）发给客户的报告中指出，马国上个月调整柴油补贴后，最快可能在本月取消目前全面补贴RON95汽油的措施。

马来亚银行经济师苏海米早前预计政府可能在今年下半年取消RON95汽油的全面补贴，但他认为，与其等到年底，不如7月就行动。

联昌国际（CIMB）财务与市场研究部6月10日也发表报告称，政府可能在今年底公布明年度财政预算案时，宣布调整RON95汽油补贴。