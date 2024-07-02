去年外债几近翻倍 老挝寻求宽限以免违约

（新加坡彭博电）老挝外债偿还额从2022年的5亿零700万美元猛增至去年的9亿5000万美元（约12亿9000万新元），几乎翻了一番。老挝因此被迫寻求债权人予以更多宽限，以避免债务超过经济产出而违约。

老挝财政部在上星期五（6月28日）的一份报告中发布最新的外债数据，并强调当局有意管理好债务情况。

报告说：“老挝会继续与主要债权方磋商，推迟（或展延）现有的债务量和债务偿还，这将提高流动性并减轻债务偿还压力。”

政府数据显示，老挝2023年推迟支付的本金和利息达6亿7000万美元。这还不包括老挝从2020年至2022年已推迟支付的约12亿2000万美元债务。

国际金融机构和信用评级机构警告，债务负担导致拥有近800万人口的老挝面临高违约风险。评级机构穆迪今年2月指出，治理不力“显示债务管理能力不足以为融资环境变化提前做好准备”，加剧了老挝面临的挑战。

截至去年底，老挝的公共债务和公共担保债务总额达138亿美元，仅比前一年减少1％，这些债务的规模也等同于老挝国内生产总值的108％。初步数据显示，欠中国的债务约占老挝105亿美元外债的一半。

老挝正尝试通过提高收入及减少借贷和支出，目标是到2025年把债务占国内生产总值比率从去年的94％减至89％。当局预计接下来五年里，债务仍将处于高位，2024年至2028年间每年偿还约13亿美元的外债。