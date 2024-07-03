泰国关入境免税店 考虑解除售酒禁令刺激经济

（曼谷综合电）泰国政府考虑取消已实施长达52年的下午禁酒令，以助餐饮业者应对经济不景，同时吸引更多游客消费及促进旅游业。

《曼谷邮报》报道，泰国餐饮业协会星期二（7月2日）致函首相社德他，指原材料和能源等成本高涨导致许多餐馆倒闭，因此要求政府采取紧急援助措施，包括取消禁止业者在下午2时至5时售卖含酒精饮料的禁令。

泰国餐饮业协会会长素拉贴在信中说，目前营运成本飙升超过50%，而经济持续低迷导致消费者购买力下降，业者入不敷出，许多餐厅都在挣扎求存。

他指出，在冠病疫情暴发前的2019年，泰国餐饮业的总收入约为4200亿泰铢（约155亿新元），占国内生产总值（GDP）约7%。疫情结束及各国解除封锁措施后，协会原本预计今年的收入能持续增长，但成本上涨等因素导致增长放缓甚至陷入停滞。

社德他星期二在内阁会议后发声明称会认真考虑业者的诉求。根据泰国政府网站发布的声明，社德他说：“我们须从整体发展看待这个问题。尽管成本上升，但政府致力促进旅游业发展，希望这能为餐饮业者带来更多收入。”

泰国从1972年起实施下午禁酒令。过去餐饮业者也曾促请政府取消此禁令，但泰国卫生部及公共卫生专家以维护民众健康及避免人们酗酒为由，一直保留这项禁令。

关闭八个机场入境处的免税店

为刺激经济增长，泰国政府积极推行了多项措施。除了考虑解除禁酒令，泰国也决定关闭八个机场入境处的免税店，以鼓励游客在一般商店消费。

《民族报》报道，泰国内阁星期二批准关闭曼谷素万那普机场、廊曼机场、清迈机场、普吉岛机场、合艾机场、乌塔堡机场、苏梅机场和甲米机场入境处的免税店。据海关总署说，三家免税店运营商去年在这八个国际机场的收入达30亿2000万泰铢。

这个建议由财政部提出，并获三家免税店运营商同意，但报道没有提到具体的落实日期。

泰国财政部估计，此举有助于增加国内消费，预计每年可推动GDP增长约0.012%。