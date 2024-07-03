老挝外债翻倍 中国称正助相关国家减轻债务负担

（北京彭博电）老挝因外债压力高企而面临主权债务危机，老挝最大的债权国中国说，正在尽最大努力协助发展中国家减轻债务。

中国外交部发言人星期二（7月2日）书面答复彭博社询问时说，中国政府已和包括老挝在内的发展中国家开展“互利合作”，大力支持这些国家的经济和社会发展。“与此同时，中国一直在尽最大努力帮助相关国家减轻债务负担。”

老挝财政部上星期五（6月28日）发布报告透露，国家的外债偿还额翻倍，从2022年的5亿零700万美元（6亿8776万新元）激增至去年的9亿5000万美元，政府将寻求延期偿还以防违约。

中国是老挝最大的债权国，约占老挝105亿美元政府外债的一半，主要涉及修建老挝与中国跨境铁路的贷款。截至去年年底，老挝的公共债务和公共担保债务总额为138亿美元，相当于国内生产总值的108%。

耗资60亿美元建成的中老铁路2021年开通营运。尽管这条铁路预计能为老挝的经济注入能量，但外界也担忧，这条由中方建造的铁路会让老挝面临潜在的债务危机。

亚洲开发银行分析员莱恩当时分析说，老挝的国内市场很小，将这个人口700万的国家与中国昆明连接起来的铁路并不符合商业逻辑，并指“老挝的潜在利益似乎低于风险”。

如今老挝的债务问题浮出水面，有分析指，老挝能否摆脱债务危机，很大程度取决于中国给予怎样的协助。

中国是许多发展中国家的主要债权国。上个月，中国和陷入债务违约的斯里兰卡达成债务重组协议，以支持斯里兰卡实现债务可持续。

美国经常把中国协助这些国家偿还债务说成是“债务陷阱外交”。中国外交部发言人驳斥这个指控，并称这是美国为破坏中国与发展中国家合作而发表的言论，“这欺骗不了大多数发展中国家”。