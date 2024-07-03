缅甸北部军事指挥部遇袭 冲突持续升温

（仰光法新电）缅甸北部军事指挥部附近爆发冲突，疑似是缅甸民族地方武装扩大对缅军攻势。

要求匿名的当地居民说，自星期二（7月2日）晚上起，位于掸邦首府腊戌（Lashio）的缅军指挥部就一直响起枪声，大家都不敢出门。另一名居民说，此次冲突发生在城外，军方已封锁通往腊戍的所有道路，但镇上的一些商铺仍开门营业。

社交媒体上的视频显示，当地一座木制建筑被毁，另有部分建筑起火。据缅甸媒体报道，至少有六个平民丧命。

另有消息人士称，星期三（3日）早上起，从仰光飞往腊戍的所有航班均已取消。

缅北民地武组织德昂民族解放军（简称德昂军）没有证实他们是否参与此次战斗。德昂军将军达崩觉（Tar Bhone Kyaw）受询时只说：“三方联盟是团结一致的。”

由果敢军、德昂军和若开军组成的“三家兄弟联盟组织”，去年10月在腊戍附近和中国边境沿线发动“1027行动”，占领了大片领土和过境点，给军政府带来自2021年政变夺权以来的最大打击。

今年1月12日，经中国斡旋，缅军与果敢军、德昂军和若开军的代表在中国云南昆明和谈，达成停火协议。但仅两天后，“三家兄弟”指政府军违反停火协议，缅军则否认，并称“三家兄弟”旨在破坏停火协议。