拒绝腾空议席 土团党变节议员称没跳槽

（吉隆坡综合讯）因支持首相安华而失去反对党土著团结党党籍的五名国会议员称，他们并未退出土团党，因此不算跳槽，也不抵触反跳槽法。他们认为国会议长不应要求他们辞去国会议员职务。

从去年10月12日至今年1月24日，土团党共有六名国会议员陆续宣布支持安华领导的团结政府。他们多次声称并未退党，因此不抵触反跳槽法，不必空出议席。

不过，土团党副主席及国会党鞭罗纳建迪6月20日致函国会下议院议长佐哈里办公室，表明这六名议员的党籍已遭终止，必须腾出议席。他们6月24日接获佐哈里的信函，要求六人就罗纳建迪的说法作出解释。

这六名国会议员是霹雳江沙区议员依斯干达、雪兰莪州丹绒加弄区议员祖卡夫佩里、纳闽直辖区议员苏海里、吉兰丹话望生区议员莫哈末阿兹兹、吉兰丹日里区议员扎哈里，以及霹雳州武吉甘当区的赛阿布胡申。

除了赛阿布胡申，其他五人星期三（7月3日）在国会召开记者会，由苏海里代表发言。苏海里说：“我们六人在6月27日致函回覆议长，说明我们支持首相与昌明政府是为各选区的人民谋取福祉与援助。如果我们继续留在反对党，就无法为人民提供帮助。”

他说，他们宣布支持团结政府后，土团党才于4月1日修改党章，这明显是对他们的恶意迫害。

苏海里说，他们并非自愿退出土团党而是被开除党籍。“我们与律师商议后，相信我们的国会议席不必腾出。”

苏海里等人的国会议席是否须腾空，目前仍不明朗。但莫哈末阿兹兹的州议席已被令腾空。

吉兰丹话望生区议员莫哈末阿兹兹同时也是丹州能吉里区州议员。丹州议长莫哈末阿玛上个月已宣布能吉里州议席腾空。

莫哈末阿兹兹随后入禀吉隆坡高庭，要求法庭发出临时禁令禁止选委会宣布补选日期。吉隆坡高庭6月27日驳回这项申请后，选委会隔天宣布能吉里补选将在8月3日提名，8月17日投票。