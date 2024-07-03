中国军舰长期停靠 柬军港大兴土木　

中国两艘海军军舰被拍到长时间停靠柬埔寨军港，军港还不断扩建，引发中国已在云壤海军基地建立长久据点的揣测。

这两艘护卫舰自去年12月便出现在云壤（Ream）海军基地。美国智库战略与国际研究中心（CSIS）下设的“亚洲海事透明倡议”（The Asia Maritime Transparency Initiative）卫星画面显示，去年12月至今年4月间，除了今年1月15日至18日和3月29日至30日，两艘军舰都没有离开过云壤军港。

基地内也正大兴土木，包括修建码头、干船坞、货仓、行政楼和看似宿舍的建筑。

据《华尔街日报》星期天（6月30日）报道，两艘中国护卫舰直至6月依然在云壤停靠，而海军基地附近的居民反映，基地内正进行“大规模建设”。

柬埔寨国防部长迪世哈去年12月3日在脸书上传的照片中可见，两艘中国军舰在云壤海军基地停靠。（取自迪世哈脸书）

一名有亲戚在基地里工作的云壤居民透露，夜里会有巴士载中国建筑工人进入基地施工。这名居民还说，基地里分中国和柬埔寨海军各自的专用区，“中国海军不要柬埔寨工人和海军靠近他们的区”。

柬埔寨过去曾指，中方军舰只是在当地协助进行军训和军演。不过演习结束后，中方军舰仍在港内停靠。

云壤海军基地面向泰国湾，靠近南中国海与马六甲海峡，因此过去不乏将中国军舰停靠视为中国有意扩充区域军事影响力的解读。2019年，《华尔街日报》便报道中柬两国签署秘密协议，允许中国军舰在云壤停靠，但两国都否认这个说法。

柬埔寨副首相孙占托今年5月23日在第29届亚洲未来论坛上重申，云壤海军基地不是给外国海军使用的基地，柬埔寨也不会偏袒任何国家。

中国则称，当局是应柬埔寨的请求，援助云壤海军基地升级改造项目。

柬埔寨国防部长迪世哈去年12月3日上传的照片中，柬埔寨前防长狄班在停靠云壤海军基地的中国军舰上检阅中方海军。（取自迪世哈脸书）

学者：中国海军扩大东南亚影响力 或加剧亚细安成员国紧张关系

新加坡尤索夫伊萨东南亚研究院资深研究员斯托里（Ian Storey）接受《联合早报》访问时说，中国海军已通过在南中国海的人造岛进行作业，而长期停靠柬埔寨港口则让中国在东南亚大陆建立立足点，中国海军也能借此更快通往具重要战略意义的马六甲海峡。

斯托里说：“这再次显示了中国在东南亚的军事影响力与日俱增。（中国军舰长期停靠云壤）已经成为美国和柬埔寨之间的矛盾点。”

澳洲外交政策智库洛伊研究所（Lowy Institute）东南亚项目研究员拉曼（Rahman Yaacob）则说，中国军舰在柬长期停靠，形成了中国在云壤海军基地建立据点的观感。“中国如果从云壤作业，就能增加中国在泰国湾的海军力量。泰国和越南自然会有所关切，并且质疑中国在泰国湾部署军力的目的。”

除了泰国和越南，拉曼说，美国也可能关注中国会否用云壤基地展开巡逻和加强在南中国海的主权声索。菲律宾和越南也会有这方面的考量。“这会导致柬埔寨与其他在南中国海有主权声索的亚细安成员国的紧张关系加剧，它们也会相互不信任。”

不过拉曼认为，中国既已在南中国海建造人造岛和军事设施，中国海军在云壤基地的部署不会对南中国海局势带来太大的改变。