法院驳回取得谕令申请 纳吉居家服刑期望受挫

（吉隆坡综合讯）马来西亚前首相纳吉要求法庭取得批准他居家服刑的国家元首附加谕令的司法检讨申请，星期三（7月3日）遭吉隆坡高庭驳回。纳吉表明将尽快上诉。

联邦法院2022年8月驳回纳吉被控挪用SRC国际公司4200万令吉（约1205万新元）案的终极上诉，并维持12年监禁和罚款2亿1000万令吉的原判，纳吉随即入狱服刑。特赦局今年2月2日宣布纳吉获得减刑，包括监禁减至六年，罚款减至5000万令吉（约1432万新元）。

纳吉4月1日入禀吉隆坡高庭提出司法检讨申请，寻求政府等七造证实第16任国家元首苏丹阿都拉签署特赦令时，是否也曾签署一份让纳吉居家服刑的附加谕令。纳吉要求法院强制政府回应或确认附加谕令的存在，并根据谕令让他居家服刑。

纳吉的律师沙菲宜星期三告诉媒体，这项司法检讨申请已遭吉隆坡高庭法官阿玛吉星驳回。沙菲宜说，纳吉已指示他尽快向上诉庭上诉。

沙菲宜指首相安华政府一直不敢正面回应是否真有附加谕令。他也挑战政府公开否认附加谕令的存在。他说，如果政府敢公开声明没有附加谕令，各方就不必再到法庭为此争论不休。

吉隆坡高庭法官阿玛吉星在判词中指出，他驳回纳吉的司法检讨申请，是因为支持纳吉这项申请的所有宣誓书，包括巫统主席阿末扎希，以及彭亨州务大臣旺罗斯迪所入禀的宣誓书，皆属道听途说。

阿玛吉星认为，根据阿末扎希与旺罗斯迪的宣誓书，两人都是由投资、贸易及工业部长东姑扎夫鲁口中获知关于附加谕令的信息。

阿玛吉星指出：“阿末扎希说，他在扎夫鲁的手机看到附加谕令的照片，据称还有元首签名。阿末扎希的说法纯属道听途说，因为信息都来自扎夫鲁。除了来自扎夫鲁的信息，阿末扎希对附加谕令一无所知。”

阿玛吉星说，旺罗斯迪的宣誓书也承认，有关附加谕令的消息来源是扎夫鲁，因此旺罗斯迪的说法也是道听途说。

阿玛吉星认为，纳吉入禀的这两份宣誓书都只是“纯粹的陈述，并未提及来源和他对附加谕令存在的了解。我认为这两份宣誓书充其量只是道听途说。”

扎夫鲁4月曾向吉隆坡高庭申请提交宣誓书，以纠正副首相及巫统主席阿末扎希在宣誓书中声称看过前首相纳吉可居家服刑的特赦令附录的一些“事实错误”，但被驳回。