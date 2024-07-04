菲律宾就南中国海碰撞事件向中国索偿

（马尼拉／北京综合电）菲律宾总统小马可斯一方面指示军方设法缓和南中国海的紧张局势，另一方面要针对上月的船只碰撞事件，向中国索取6000万比索（约138万新元）的赔偿。

菲律宾武装部队总参谋长布劳纳星期四（7月4日）在记者会上说，菲中两国代表星期二在马尼拉召开双边会议，同意缓和及管控南中国海紧张局势后，小马可斯向军方下达设法缓和南中国海局势的命令。尽管如此，菲方会继续要求中方归还在碰撞事件中没收的菲方枪械，并支付赔偿金。

布劳纳说：“我们要求中国归还七支枪械，以及赔偿在行动中造成的6000万比索的损失。”

他指出，这只是对财产损失的索赔，不包括受伤军人的医药费。菲律宾考虑向中方索讨为一名受伤军人重建失指的费用。

中国外交部发言人毛宁当天在例行记者会上问询时重申，菲方非法运补是挑衅在先，中方维权执法属正当合法，菲方应为本身的侵权行径承担后果。

她说：“中国海警依法采取执法措施是正当、合理、合法的。我们敦促菲方停止侵权挑衅，回到通过对话协商、妥善管控分歧的正确轨道上。”

中菲两国船只6月17日在南中国海有主权争议的海域发生碰撞，中国海警戳破菲律宾快艇，并缴获菲方枪支；过程中，菲律宾一名水兵断了一根手指。

菲军将调查关于中国导弹瞄准菲25个目标的说法

此外，布劳纳说，菲武装部队将向参议员、总统小马可斯的姐姐艾米了解她声称中国将超音速导弹对准菲律宾25个目标的情况。

艾米也是参议院外交关系委员会主席。她日前在社交媒体TikTok发布视频，指中国将以超音速导弹攻击菲律宾的25个目标，引起轰动，但她没有提供任何证据来支持这一说法。

布劳纳受询时说，军方对艾米的上述说法毫不知情，因此必须向她获取进一步详情。

对此，毛宁回应说，不知道菲方的有关消息从何而来，并强调中国坚持走和平发展道路，奉行防御性的国防政策，不对任何国家构成威胁。“当然，我们也绝不会坐视自身的正当权益和地区的和平稳定受到侵犯和威胁。”

中国曾谴责美国在今年4月和5月与菲律宾举行“肩并肩”（Balikatan）联合军事演习时，在菲律宾部署射程超过1800公里的“堤丰”中程导弹系统。中国国防部长董军随后在新加坡举行的香格里拉对话上，批评菲律宾配合外部势力部署中程导弹，严重破坏区域安全稳定。

不过，菲律宾陆军发言人德马阿拉星期四告诉法新社，部署在菲律宾、用于联演的美国中程导弹系统将按计划在9月或更早撤出菲律宾。

他说，菲军已学习如何使用和维护标准6型导弹（Standard Missile 6）和战斧巡航导弹（Tomahawk），但并未在实弹演习中使用。

菲律宾与日本下星期一将在马尼拉召开外交部长及国防部长会议。菲方希望到时双方可签署《部队互访协议》（也称《相互准入协议》）。

布劳纳说：“这个协议很重要，因为它将允许日本部队进入菲律宾与我们一起训练，也允许我们的军队前往日本与他们一起训练。”