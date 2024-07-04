专家：马国机场落后其他亚细安国家 急需改革

最新调查显示，马来西亚机场在航线、效率和入境人数等方面，都落后其他亚细安国家。专家认为，马国机场应进行改革，并配合国际及区域的需求重新定位，以提高竞争力。

马国第二财政部长阿米尔韩沙星期三（7月3日）在国会针对马国机场控股私有化计划作出解释时说，跟其他亚细安国家相比，马国航空业的统计数据令人感到担忧，若不作出改变，将进一步被抛在后头。

他引述国际航空运输协会（IATA）的报告说，航空业对新加坡国内生产总值贡献12％、对泰国贡献16％，但在马国仅3.5％。冠病疫情前，马国有长达10年的游客人次每年仅增长1％，其他国家每年的增长为8％。

此外，马国机场的远程航线已从2010年的33条，减至去年的22条。其他国家的远程航线数量都在增加，新加坡共有40条，泰国有55条。

阿米尔韩沙坦言，由于马国机场缺乏直飞航班，限制了旅游业和投资潜力。过去五年，印度尼西亚对机场的投资达120亿令吉（约34亿新元），泰国66亿令吉，马国仅投资约14亿令吉。

马国城市土地运用及交通规划专家吴木炎接受《联合早报》访问时说，在东南亚国家当中，曼谷和新加坡机场在硬件设施、航班选择及效率方面都表现亮眼。“曼谷机场的最大优势是位于国际航线的中心，樟宜机场则胜在优良的机场管理，并汇集了多趟国际航班。”

吴木炎认为，马国机场因夹在曼谷及新加坡中间，往往被比下去。“吉隆坡不是国际航班的首要目的地，大型航空公司往往也不会选择吉隆坡为终点。”

目前，吉隆坡国际机场及第二国际机场主要为马来西亚航空公司及亚洲航空公司服务。

马国资深经济师蔡兆源向《联合早报》分析，马航近几年的国际航班减少，加上MH370失联事件及MH17坠毁事件打击了马航的声望，间接影响了机场的表现。

马国机场主要为当地的航空公司服务，其中，廉价航空亚洲航空公司的班机主要集中在吉隆坡第二国际机场（KLIA2）。（档案照片）

蔡兆源指出，机场的表现也与国家经济息息相关。他举例说，新加坡作为国际都市，吸引了来自世界各地的投资者，进而带动樟宜机场及新加坡航空公司的发展。

“泰国的旅游业发展蓬勃，也带动曼谷机场的游客量。相对来说，马来西亚无论在经济及旅游业方面都面临挑战。”

不少马国民众也投诉吉隆坡国际机场的设施陈旧。其中，吉隆坡国际机场接驳电车（Aerotrain）去年3月发生故障后已暂停使用，至今仍未完成系统更新。

马国机场控股公司 私有化计划引发争议

为了改善马国机场的运营，政府准备将马国机场控股私有化，但由于被指涉及亲以色列公司，结果掀起争议。

今年5月15日，马国国库控股及公积金局领导的财团Gateway Development Alliance（简称GDA）宣布，有条件献购未持有的马国机场控股公司股份。GDA的另两个股东是阿布扎比投资局的全资子公司，以及美国全球基建公司（GIP）。

反对党指GIP隶属贝莱德集团（BlackRock），而贝莱德大量投资为以色列提供武器的供应商，因此反对这项计划。

吴木炎认为，马国机场控股私有化对机场的发展有利，因为可吸引更多资金、技术及人才，进而提高机场的整体效率。

长远来说，马国机场也必须重新定位，以便在竞争激烈的航空领域占一席地。吴木炎说：“机场的发展必须迎合市场需求，不断改进及提升，否则将逐渐落伍及被淘汰。”