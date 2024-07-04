比亚迪在泰国开设东南亚首座电动车厂

（曼谷综合电）中国电动汽车巨头比亚迪在泰国的东南亚第一座电动车生产线星期四开幕，协助泰国转型为电动车生产枢纽。

比亚迪董事长兼总裁王传福星期四（7月4日）为罗勇府的新厂房主持开幕仪式时说：“泰国拥有清晰的电动车愿景，正在进入汽车制造的新时代。我们将把中国的技术带到泰国。”

泰国是区域汽车组装和出口中心，长期由日本的丰田、本田和五十铃等汽车制造商主导。

不过，泰国政府近年来大力扶持及推动电动车发展，推出电动车补贴和税收优惠政策，掀起一股中国投资热潮。中国汽车制造商已承诺将在当地投资逾14亿4000万美元（约19亿4600万新元）。

泰国投资促进委员会秘书长那里周四说：“比亚迪正利用泰国作为向亚细安和许多其他国家出口的生产中心。”

比亚迪在泰国的新工厂耗资4亿9000万美元，年产能15万辆。比亚迪计划日后在新工厂组装电池和其他重要零部件。

中国电动车品牌海外扩张面临挑战

中国电动车市场竞争激烈，许多品牌积极部署开拓海外市场。据彭博社统计，中国有129个电动车品牌，只有20个品牌占有1%或以上的市占率。

不过，中国电动车品牌在进军海外市场的过程中遭遇不少阻力，例如在美国和欧洲面对反补贴惩罚性关税。

比亚迪在泰国的路也不平坦。它在泰国的经销商最近因为大打折扣而面对泰国当局的调查。

有消费者投诉称，比亚迪销售代理声车价会在打折活动结束后上涨，经销商后来却进一步大幅降价，引起一些消费者不满。

泰国消费者保护委员会官员巴沙功说：“我们已要求经销商本周前来澄清进一步降价的原因，以及他们计划如何为客户寻求解决方案。”

根据研究公司Counterpoint的统计，泰国是比亚迪最大的海外市场。今年第一季，比亚迪占据泰国电动车市场46%的份额，是泰国第三大乘用车制造商。

印尼首家电动车电池工厂开幕

另一方面，印度尼西亚第一家电动车电池工厂星期三（3日）开幕，是印尼打造电动车生产链的里程碑之一。

这家工厂位于西爪哇省卡拉旺市（Karawang），由韩国电池生厂商LG新能源和现代汽车合资经营，每年可为15万辆电动车生产电池。

印尼是世界主要的镍生产国，一直积极寻求外国投资在当地生产电动车电池。