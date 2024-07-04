印尼回祈团宣布解散 专家：仍须警惕残余暴力分子

（雅加达综合电）印度尼西亚恐怖组织回教祈祷团的16名核心成员宣布解散这个恶名昭彰的组织，并承诺会奉公守法，与主流回教信仰保持一致。

不过，分析人士警告，这个曾制造2002年夺走200多条人命的峇厘岛爆炸案黑手，潜在威胁依然很大。回教祈祷团（Jemaah Islamiyah，简称回祈团）可能分裂出新的极端组织，继续以暴力手段实现建立回教国的愿景。

根据回教激进网站阿拉赫玛（Arrahmah）发布的视频，2003年落网的回祈团头目阿布鲁斯丹（Abu Rusdan）代表众人宣读声明说，回祈团资深成员同意解散，并承诺会遵守国法，回祈团的宗教寄宿学校所教导的内容将与正统回教保持一致。

他说：“（我们）准备积极参与促进（印尼）独立自主，使印度尼西亚成为一个先进而有尊严的国家。（我们）准备奉公守法。”

视频中出现的还有2019年被捕的回祈团另一头目巴拉·威查延托（Para Wijayanto），他们目前仍在服刑。

《海峡时报》报道称，回祈团宣布解散是印尼警方反恐特遣队促成的，相关视频是6月30日在茂物的国家反恐机构拍摄的。

分析：组织或分裂 解散影响有待观察

印尼智库冲突政策分析研究所星期四（4日）发布报告证实这个视频是真的。不过，反恐专家琼斯（Sidney Jones）在报告中说，现在讨论回祈团解散的影响还言之过早。

她指出，签署解散声明的人是回祈团内有威信的人，因此可确保这个决定在组织内获得广泛接受。不过她提醒，回祈团过去曾出现分裂，未来可能也会继续分裂。“目前可能的结果是，回祈团的附属学校得以发展，签署声明的成员能更多地参与公共生活。其余成员的情况则有待观察。”

印尼反恐专家阿德对回祈团分裂分子会否跟随阿布鲁斯丹等人的脚步存疑。他告诉路透社：“在这个脆弱时刻，分裂分子已变得狂野……他们会觉得须要采取一些暴力行动。”

回祈团是国际恐怖组织卡伊达在东南亚的分支，1993年成立于印尼，之后渗透到邻近的马来西亚、新加坡和菲律宾，成为区域恐怖组织。尽管近年来它已式微，但仍带来零星威胁。今年5月，马国柔佛乌鲁地南警局发生“独狼”袭击，造成两名警察殉职。尽管袭击者不是回祈团成员，但由于父亲是回祈团前成员，因此仍与回祈团意识形态有一定关联。