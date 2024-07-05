迫于财政压力 泰马印逐步调整燃油补贴

（曼谷／吉隆坡彭博电）财政压力迫使东南亚多国调整或考虑调整燃油补贴，这虽可释放财政压力，但可能引发政治反弹，油价上涨也可能引发通货膨胀。

过去几周，泰国和马来西亚先后削减柴油补贴，以减轻公共财政负担。印度尼西亚也在考虑合理调整燃油补贴，以腾出资金用于新的经济刺激计划。

然而，调整燃油补贴往往遭到民众抵制，担心这会推高从交通到食品等基本生活必需品的价格。若民众的不满情绪发酵，将考验决策者是否有政治勇气推行更大范围的削减补贴计划。

在泰国，卡车司机酝酿示威，要求政府将柴油价格恢复到每公升30泰铢（约1.11新元）。泰国政府5月中降低了柴油补贴，调整后的柴油零售价每公升32泰铢。

泰国首相社德他的民调支持率已持续下滑，若发生大规模示威，势必对社德他政府带来冲击。不过，要下调柴油价格也非易事，因为泰国国家石油燃料基金正面临1100亿泰铢的负债，预计会迫使政府继续逐步调高柴油价格。

澳大利亚和新西兰银行集团经济分析师克里斯塔尔·陈（Krystal Tan）受访时说：“由于国家石油燃料基金面临压力，加上今年至今的预算收入未达​​标，不排除泰国的柴油价格7月后会进一步上调。”

马国也出现民间反弹，但首相兼财政部长安华强调，通过重组柴油补贴等更审慎的财政管理，能带来经济利益。

美国银行（Bank of America）的一份报告指出，与采取同样措施的邻国相比，马国是获益最多的国家，因为去年马国政府提供的柴油补贴高达350亿令吉（约100亿新元），约占国内生产总值的2%。如果把针对性补贴措施扩大到RON95汽油，马国每年省下的钱会相当可观。

不过，民众担心削减补贴可能导致百物涨价。47岁的马国渔民法依鲁兹担忧地说：“取消柴油补贴后，渔网、汽车维修服务和基本食品等价格会不会上涨？”