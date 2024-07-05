马国政府探讨豁免电动车停车费

（吉隆坡综合讯）马来西亚政府为鼓励民众使用电动车，考虑豁免电动车缴付停车费。

马国房屋及地方政府部长倪可敏星期四（7月4日）说，房地部正与地方议会讨论，以评估这个提案是否可行。

他相信，这个措施一旦落实，能促使更多人放弃一般的燃油汽车，选择购买更环保的电动车。

不过他强调，此事目前还在研究阶段。“这（豁免停车费）是一项激励措施，我们正在仔细研究当中潜在的好处和坏处。”

倪可敏补充，马国目前正大力推动电动车行业发展，包括豁免电动车的进口关税，使得特斯拉电动车在马国的售价比英国便宜了约35%。其他措施还包括路税减免优惠，以及推出“绿色车牌”等。

他说，政府还定下目标，要在2025年前建至少1万个电动车公共充电桩，但目前建好启用的不到3000个，距离目标仍有很大差距，显示马国的电动车领域发展还有很长的路要走。

马国交通部长陆兆福今年6月4日宣布，政府豁免电动车等新能源车缴交路税，优惠期直到明年12月31日截止。尽管这类车辆从2026年元旦起须缴路税，但会比一般车辆便宜约85%，以鼓励民众购买新能源汽车。

陆兆福当时说，电动车路税将根据电动机输出功率（千瓦，kW）计算，最低为70令吉（约20新元），最高6715令吉。

马国目前仅有约1%消费者转向购买电动车。根据官方数据，今年截至4月30日，马国消费者购买和注册的车辆共有49万9945辆，其中7003辆或约1.4%是电动车。去年注册车辆有153万3332辆，其中1万5671辆或约1%是电动车。