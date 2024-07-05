土团党变节议员是否须空出议席 反跳槽法面临考验

马来西亚国会下议院议长下星期将决定六名遭撤销党籍的土著团结党议员是否须空出议席，以举行补选。学者认为，这项决定具标杆作用，将考验反跳槽法是否能有效落实，抑或沦为党派工具。

去年10月至今年3月间，在野的土团党陆续有六名国会议员及一名州议员公开支持首相安华领导的团结政府。由于反跳槽法规定失去党籍的议员须空出议席，因此七人都坚持不退出土团党。此举被一些人批评是在钻反跳槽法的漏洞。

土团党今年3月修改党章，规定违背党意的国州议员被视为自动退党。土团党在6月20日已分别向国会下议院及雪兰莪州议会提交通知书，要求议长宣布他们的议席悬空。

这七名国州议员包括霹雳州武吉甘当区的赛阿布胡申、江沙区的依斯干达、纳闽直辖区的苏海里、吉兰丹州话望生国会区的莫哈末阿兹兹、日里区的扎哈里、雪兰莪州丹绒加弄区的祖卡夫佩里，以及雪州巴生海峡区州议员阿都拉昔。

法律规定，议长须在收到通知书的21天内，即下星期确认有关议席是否悬空。

学者：至少五个国州议席须补选

马国双威大学政治学者黄进发接受《联合早报》访问时说，根据宪法，国州议员若在选举中以某个政党的旗帜当选，失去党籍后将被终止议员的资格。

黄进发认为，在七名被撤销党籍的土团党国州议员当中，至少五人必须空出议席。

他解释，在上届全国大选中，吉兰丹的国民联盟候选人都是以伊斯兰党的旗帜上阵，而不是土团党。“因此，吉兰丹话望生国会议员莫哈末阿兹兹，及日里国会议员扎哈里可能不必空出议席。”

莫哈末阿兹兹也是吉兰丹能吉里州议员。吉兰丹州由国盟掌控，州议长莫哈末阿玛6月19日率先宣布，莫哈末阿兹兹的能吉里州议席已悬空。

莫哈末阿兹兹随后入禀吉隆坡高庭，要求法庭禁止选委会宣布补选日期。不过，吉隆坡高庭已驳回他的申请。

若允许变节议员保留议席 或引起舆论反弹

新加坡尤索夫伊萨东南亚研究院资深研究员诺沙里尔（Norshahril Saat）受访时说，虽然能吉里只是州议席，但吉兰丹州议会的决定具有指标意义，或影响其余六名国会议员的命运。

他说，面对舆论的压力，国会议长将倾向作出跟吉兰丹州议会一致的决定。“议长固然可以利用法律诠释，判定六名国会议员无须空出议席，但这将引起舆论反弹。”

他解释，马国之所以订立反跳槽法，是吸取了“喜来登事件”的教训，要防止议员跳槽。“变节的国会议员应空出议席，才符合反跳槽法的初衷及民众的期望。”

目前，马国国会由希望联盟掌控。也有分析认为，吉兰丹州议会的裁决不会对国会议长形成约束，况且国会议长佐哈里是希盟人民公正党党员。

诺沙里尔指出，如果佐哈里允许六名国会议员保住议席，可能对马国的政治稳定带来风险。“这意味着执政成员党的议员也可以轻易变节，支持在野阵营。”

黄进发则认为，法庭有必要介入，针对目前的情况作出审理，否则反跳槽法可能沦为议长的党派工具。