民调：逾四成菲律宾人 赞成通过外交解决中菲争端

（马尼拉综合讯）民调显示，超过四成菲律宾人赞成通过外交方式解决中国与菲律宾在南中国海的争端。

菲律宾独立民调机构“亚洲脉动”（Pulse Asia）今年5月5日至9日对1200名菲律宾人，就他们如何看待中菲在南中国海的紧张局势展开问卷调查。《菲律宾每日问询者报》星期五（7月5日）报道，在中国应该采取哪些措施来缓解紧张局势的多选项目上，64％受访者希望北京同意制定一套行为准则，规范南中国海各主权声索国的行为。

有61%的受访者也希望中国把海警和海上民兵船撤出菲律宾水域。49％受访者认为应就中国破坏菲律宾的珊瑚，向中国索取适当赔偿。

被问到缓和中菲紧张关系的最有效措施时，41%的受访者希望继续进行外交磋商制定行为准则。33％支持向联合国大会提交议案，争取成员国支持，促使中国遵守2016年南中国海仲裁案的裁决。17％支持由中间人进行调解。只有8%认为菲律宾应该要求美国军事支援抗衡中国。

另据路透社报道，菲律宾武装部队总参谋长布劳纳星期四（4日）说，6月17日中菲在南中国海发生船只碰撞事件后，菲律宾拒绝了美国提出协助菲方在南中国海开展行动的提议。

布劳纳说，作为盟友的美国已经表示愿意提供支持，但马尼拉更倾向于自行处理。“是的，他们一直在提供帮助，并询问我们他们能以何种方式帮助我们。不过，我们会在用尽所有可能选择之后才求助。”

包括美国前副国家安全顾问博明（Matt Pottinger）在内的一些国际政治观察家呼吁美国海军为菲律宾的补给任务提供直接支持。

菲律宾国家安全顾问阿诺星期四表明，菲律宾希望这些任务“完全是菲律宾自己的行动”。

他说：“这是我们的合法国家利益，所以我们认为他们（美国人）没有介入的理由。”

“我们（菲律宾和中国）已同意缓和紧张局势，但我们将维护我们的权利，我们不会损害我们的国家利益，我们将继续战斗并声张属于我们的东西。”

布劳纳和阿诺都没有说明美国献议哪些支持行动。

阿诺上个月与白宫国家安全顾问沙利文会晤时提到，美菲还远未到援引共同防御条约应对中国的时候。