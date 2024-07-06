马国拟修法打击钱骡相关罪行

（吉隆坡综合讯）马来西亚内阁同意修订刑事法典及刑事程序法典，以有效打击与钱骡有关的罪案。

马国负责法律及体制改革的首相署部长阿莎丽娜星期五（7月5日）发文告说，政府会在本次国会下议院会议期间，提呈2024年刑事法典（修正）法案，以及2024年刑事程序法典（修正）法案，针对使用钱骡户头制定明确的条文。

她说，法案将新增条文，阐明任何人未经授权或非法使用他人的支付工具，包括银行户头，可构成犯罪。同样的，任何人没有授权，或没有合法理由就允许他人使用本身的支付工具，也构成犯罪。但她没有说明这些罪行的刑罚是什么。

阿莎丽娜指出，法案还将赋权警察扣押及充公涉嫌犯罪活动的银行户头资金。她强调，政府有必要修法，以跟上科技的迅速发展，有效对付不法之徒层出不穷的犯罪手法。

她说，出台更有效的法律条文有助执法机构更好地履行职责。“政府希望这一努力能获得朝野议员支持，以保障国民的安全和福祉。”

从2022年至今年6月间，马国民众因网络诈骗案蒙受的财务损失高达26亿5132万令吉（约7亿6000万新元）。

马国国会下议院今年第二季会议从6月24日召开至7月18日。马国政府希望上述打击网络诈骗的修正案能在这次会期中顺利通过。