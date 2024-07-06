柔佛州丰盛港水域出现危险浮游生物

（丰盛港综合讯）马来西亚柔佛州渔业局警告，丰盛港水域最近大量出现一种有攻击性的腹足纲（Gastropoda）生物。若被它螫伤，会引起炎症、皮肤瘙痒、干燥、脱皮、发红和出现鳞状等，民众受促暂时停止在丰盛港水域进行水上活动。

柔佛州渔业局副总监努胡达星期五（7月5日）在脸书发文告说，渔业局的研究人员6月11日在丰盛港水域发现这种海洋软体生物的踪迹。经专家鉴定后，确认是浮游生物翼足目（Petropoda），又称尖笔帽螺或蜻蜓角驼蝶螺（Creseis Acicula）。

这种浮游生物主要分布在热带和亚热带海洋，也有少数种类出现在两极海域，主要栖息在海平面以下200米深处。

努胡达说，尽管过去丰盛港水域也发现过翼足目，但数量不如这次多。当局相信它们是受到气候变化、水温升高等影响，以及经由船只的压载水（ballast water）转移等因素，才广泛散布到马国水域。

努胡达补充，这种无骨软体生物的刺会引起人体皮肤过敏；民众一旦被螫伤，应该立即就医。

她说：“渔业局会持续监测翼足目在丰盛港水域活动的情况，预计它们大量出现的问题会在季候风过后才结束。为了安全起见，这段时间民众最好不要前往丰盛港水域，暂停一切的水上活动。”