缅甸裔设计师以服装助同胞重振信心

（东京法新电）缅甸裔服装设计师扎尔尼是日本知名的服装设计师，尽管离乡背井多年，但他仍心系故土，在缅甸局势陷入动荡后协助联合国难民署给缅甸同胞安排救济行动，也以自己在服装界的名声帮助同胞重振信心。

扎尔尼的父母是在1993年作为政治难民逃亡到日本，当时他才八岁。在日本这个相当抗拒外来移民的国度，扎尔尼从10多岁开始就以时尚穿着来“武装”自己，不让自己被人欺负。

扎尔尼向母亲学习缝纫。为了让人看到他的设计，他经常穿着自己缝制的衣服，穿梭在涉谷街头，结果被星探发掘成为模特儿。

随着他的设计得到越来越多人的赞赏，他在2011年创立自己的同名品牌。一年后，他获得日本国籍。为了纪念自己在涉谷踏上青云路，他将名字改为涉谷扎尔尼（Shibuya Zarny）。

扎尔尼曾赠送了70件缅甸传统服饰笼基（longyi）给缅甸民主领袖翁山淑枝。翁山淑枝2012年接受诺贝尔和平奖时，就穿上了扎尔尼所赠的一件淡紫色笼基。

扎尔尼说，那一刻“改变了我的一生”。

多年来，扎尔尼利用自己的服装设计师身份，充当日本和缅甸的桥梁。2021年缅甸军方发动政变推翻民选政府后，扎尔尼多方奔走，为想要逃离动乱的缅甸同胞筹款，并与联合国难民署合作，也在东京组织活动协助同胞。

扎尔尼说：“缅甸人民失去了自尊，他们很伤心，所以我想通过我的时尚力量，给他们信心和勇气。”

扎尔尼不久前在泰国曼谷为自己的品牌举办10周年庆时装秀，吸引大批泰国顾客关注，让他开始思考自己的根源。

扎尔尼说：“我一直在想，我来自哪里？我是日本设计师，还是其他的什么？我终于意识到 ‘我来自东南亚’。”

扎尔尼希望自己日后会以这个初衷，作为他服装设计的灵感来源。