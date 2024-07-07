下届大选与希盟合作？国阵两巨头说法不同

（芙蓉综合讯）马来西亚联合执政党巫统署理主席莫哈末哈山说，巫统为首的国民阵线在第16届全国大选中是否继续与希望联盟合作，须交由国阵最高理事会开会决定。

莫哈末哈山也是国阵署理主席及外交部长。他星期天（7月7日）出席巫统森美兰州林茂区部代表大会开幕仪式后，在记者会上受询时说，国阵最高理事会尚未讨论来届大选是否继续与希盟合作的事宜。

他的这番言论与国阵及巫统主席阿末扎希此前称，巫统下届大选将继续与希盟合作的说法不同，显示巫统领导层在这件事上有分歧。

也是马国副首相的阿末扎希6月30日告诉媒体，国阵会继续与希盟合作参加第16届全国大选，但国阵和希盟到时将使用各自标志参选。

阿末扎希当时说，国阵使用本身的天秤标志上阵，不代表团结政府的合作关系结束。“我们会继续建立合作关系，只要我们竞选的选区，他们（希盟）不派人竞选，我们也不在他们的选区上阵。”

不过，国阵成员马华及国大党称，他们对来届大选与希盟继续合作一事毫不知情，并对阿末扎希擅自宣布感到不满。

对此，莫哈末哈山表明，国阵是由巫统、马华、国大党和人民进步党等四个成员党组成，因此若要继续与希盟合作，巫统须与另外三个成员党讨论并达成共识。

他说，若国阵成员党对阿末扎希的谈话感到“不舒服”，欢迎他们把此事带入国阵最高理事会商议。“我相信主席（阿末扎希）也会把此事带到（国阵最高理事会）会议上讨论，这是我们的标准作业程序……此事应及早讨论和决定，避免彼此猜疑。”