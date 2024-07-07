泰老铁路7月19日开通

（曼谷综合讯）连接泰国和老挝的跨境铁路将在7月19日开通，首趟列车当晚从泰国首都曼谷出发，直达老挝首都万象，预计行驶时间约11小时，包括办理出境手续的时间。

《民族报》报道，泰国国家铁路局星期天（7月7日）说，泰老铁路的第一趟列车会在当地时间7月19日晚上8时30分（新加坡时间晚上9时30分），从曼谷的阿皮瓦（Krung Thep Aphiwat）中央火车站出发，目的地是万象的坎萨瓦站（Khamsavath）。

届时，泰国交通部副部长素拉邦会主持列车首发仪式，并成为首趟列车的乘客之一。泰老两国希望这条跨境铁路开通后，能加强泰国、老挝和中国之间货物运输的能力。

这条铁路不仅能改善泰老两国的铁路交通，也将连接中国与老挝的跨境铁路，促进泰老两国与中国的贸易、物流与人员往来。日后人们可从曼谷乘搭火车前往万象，再转搭中老铁路前往中国南方城市昆明，然后转列车前往北京。

泰老铁路和中老铁路是区域铁路网的重要组成部分，旨在把中国、老挝、泰国、马来西亚和新加坡连接起来。

泰老铁路全长1000多公里，途经泰国东北部大城市乌隆他尼和边境城市廊开。此前，从曼谷乘坐火车只能抵达泰老友谊大桥附近的老挝塔纳楞站（Thanaleng），如今能直通万象，预计将为两国带来巨大的经济、贸易和旅游效益。