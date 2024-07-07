曼谷唐人街大火 30余人受伤

（曼谷综合讯）泰国首都曼谷唐人街一处社区发生大火，有30多人受伤，所幸没有人丧命。

《曼谷邮报》报道，当地时间星期六（7月6日）晚上8时42分（新加坡时间晚上9时42分），曼谷唐人街所在处三攀他旺县（Samphanthawong）的普佛（Trok Pho）社区突发大火。当地房子大多是木屋，火势一发不可收拾，很快就蔓延到附近两家酒店和餐馆。受威胁的酒店第一时间疏散了客人，当局没有接到游客受伤的通报。

据了解，受火灾影响的主要是住在该社区的工人，他们大多从泰国其他地区或邻近国家到曼谷唐人街工作，居住在普佛社区的出租屋。

初步统计，大火烧毁了66个木屋，导致数十人无家可归，只能到附近寺庙避难。曼谷地方当局已设立救助中心及临时避难所安置灾民，另有超过200人受波及而向当局寻求帮助。

大火还烧毁了社区周围的40个摊位，以及局部烧毁一家七层楼高的酒店。这场火灾造成约30人受伤，伤者多数是吸入过多浓烟的老年人。另有一名志愿消防员在救火过程中不慎触电昏迷，还有一名消防员吸入浓烟而呼吸困难；两人已被送往医院治疗。

曼谷警方指出，当局接获投报后派出40辆消防车到场灌救，电力公司工作人员也迅速到场切断电源。不过，由于道路狭窄，消防车须从三个方向进入现场灭火，而火场中心的小巷只有一个消防栓，增添了救灾难度。消防人员经过约三个小时奋战，才在当晚大约11时30分控制住火势。

曼谷市长查猜在火势受控制后立即到场视察及了解损失情况。他说，由于事发地点以木屋居多，加上强风吹袭，火势才会迅速蔓延至周围酒店和餐馆。

当局正在调查起火原因，以及评估火灾造成的具体损失。曼谷市政府已表明会为受影响的人提供必要的帮助。